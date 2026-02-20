Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Ž. L.

Petek,
20. 2. 2026,
12.30

Osveženo pred

10 minut

Bayern Eintracht Frankfurt Albert Riera Bundesliga nemško prvenstvo tuja nogometna prvenstva tuja nogometna prvenstva

Petek, 20. 2. 2026, 12.30

10 minut

Nemško prvenstvo, 23. krog

Albert Riera v težavah pred največjim testom: bo pravočasno našel rešitev?

Avtor:
Ž. L.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Albert Riera, Eintracht Frankfurt | Albert Riera je pred največjim izzivom, kar jih ponuja nemški nogomet. | Foto Guliverimage

Albert Riera je pred največjim izzivom, kar jih ponuja nemški nogomet.

Foto: Guliverimage

V 23. krogu nemškega prvenstva vodilni ekipi bundeslige čakata zahtevna izziva. Bayern München bo v soboto ob 15.30 na Allianz Areni gostil Alberta Riero in njegov Eintracht Frankfurt, Borussia Dortmund, ki je v zadnjih tednih izkoriščala spodrsljaje Bavarcev in zaostanek znižala na šest točk, pa bo takoj zatem gostovala pri Leipzigu. V petkovem večeru krog odpirata Mainz in Hamburger SV.

Nemško prvenstvo, 22. krog

Albert Riera ni potreboval veliko časa, da je navdušil Nemce. Po remiju na debitantski preizkušnji ob robu nemških zelenic je Majorčan Eintracht na svoji drugi tekmi popeljal do zmage – za klub iz Frankfurta prve po dveh mesecih.

Orli so zanesljivo ugnali Borussio Mönchengladbach za dodatno navdušenje med navijači pa je poskrbelo dejstvo, da je mreža Eintrachta ostala nedotaknjena (3:0). S 44 doseženimi zadetki so Frankfurtčani ob boku najučinkovitejših nemških ekip (izjema je zgolj Bayern, ki je dosegel že neverjetnih 82 zadetkov), na drugi strani pa število 46 v stolpcu prejetih zadetkov priča o eni najmanj zanesljivih obramb lige. Več golov je v 22 krogih prejel zgolj zadnjeuvrščeni Heidenheim (48).

Trdna, kompaktna obramba bo nujna, če želi strateg z Balearov ostati neporažen tudi na tretji tekmi. Čaka ga največji izziv, kar jih ponuja nemški nogomet – gostovanje na Allianz Areni.

Eintracht Frankfurt je na zmago čakal dva meseca. | Foto: Reuters Eintracht Frankfurt je na zmago čakal dva meseca. Foto: Reuters

Nepredvidljivost lahko skrbi Kompanyja

Stroj Vincenta Kompanyja ima malo šibkih točk, a Riera je na klopi Celja večkrat dokazal, da se ne boji soočenj s favoriziranimi nasprotniki. Nemalo težav mu pri sestavi načrta za obračun na Bavarskem sicer povzročajo poškodbe; odsotni so Michy Batshuayi, Elias Baum, Youness Ebnoutalib, Ansgar Knauff, Rasmus Nissen Kristensen, Arthur Theate in Can Uzun, pod vprašajem je nastop Arnauda Kalimuenda. Po dolgotrajnem okrevanju naj bi bil za vrnitev na zelenice nared Jonathan Burkardt.

Vincent Kompany je pred srečanjem z Albertom Riero spregovoril tudi o njegovem času v Sloveniji. | Foto: Reuters Vincent Kompany je pred srečanjem z Albertom Riero spregovoril tudi o njegovem času v Sloveniji. Foto: Reuters Manevrskega prostora za rešitve Majorčana je torej malo, Eintracht pa se bo na bočnih položajih moral soočiti z izjemnim dvojcem Luis Diaz Michael Olise.

Po drugi strani lahko nepredvidljivost gostov skrbi Kompanyja; načrt, s katerim se bo nekdanji strateg Celja in Olimpije lotil münchenskega velikana, je praktično nemogoče napovedati. Bayern bo pogrešal Manuela Neuerja (natrgana mečna mišica), v vratih bo zato po vsej verjetnosti stal Jonas Urbig.

Riera je v svoji igralski karieri za kratek čas nosil tudi dres Manchester Cityja, kjer je Vincent Kompany pustil neizbrisen pečat. "Leto dni pred mojim prihodom je bil v Manchester Cityju. Svet je majhen, vsi se nekako poznamo. Kot igralec je na igrišču ogromno pretekel, imel je odličen predložek. Ampak to je bilo pred 20 leti, moj spomin ni tako dober. Po igranju v Angliji in Španiji se ni bal sprejeti izziva v državah, kot je Slovenija. Všeč mi je ta pot. Dala mu bo veliko za prihodnost in mu bo v pomoč," o Špancu pravi strateg Bayerna.

Nemško prvenstvo, 23. krog:

Petek, 20. februar:

Sobota, 21. februar:

Nedelja, 22. februar:

Lestvica

Najboljši strelci:

26 – Kane (Bayern)
13 – Diaz (Bayern)
12 – Undav (Stuttgart)
11 – Guirassy (Borussia Dortmund)
10 – Olise (Bayern), Tabaković (Borussia M.)
9 – Amiri (Mainz), Kramarić (Hoffenheim)
8 – Amoura (Wolfsburg), Baumgartner (Leipzig), Burkardt (Eintracht), Diomande (Leipzig)
7 – Asllani (Hoffenheim), Beier (Borussia Dortmund), Demirović (Stuttgart), El Mala (Köln), Schick (Bayer)
...

Bayern Eintracht Frankfurt Albert Riera Bundesliga nemško prvenstvo tuja nogometna prvenstva tuja nogometna prvenstva
