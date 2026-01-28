Riera odhaja v Nemčijo, Celjanom zajetna odškodnina

Kot strela z jasnega je udarila novica, da je trofejni trener Celja Albert Riera pred vrati bogatega nemškega bundesligaša Eintracht Frankfurt. Po poročanju Ekipe ni več dvoma. Španski strateg se seli v Nemčijo, celjski klub pa bo bogatejši za zajetno odškodnino. Prejel bo 800 tisoč evrov, zaslužek pa bi se lahko povzpel krepko nad milijon evrov, če bi Celjani prejeli še bonus, ki pa bo odvisen od rezultatov Eintrachta pod vodstvom Španca. Bo Riera tako zadnjič vodil Celje v nedeljo v Mariboru?

Celjane v nedeljo čaka začetek spomladanskega dela 1. SNL, od katerega pričakujejo ogromno. Prezimili so na prvem mestu, pred najbližjima tekmecema Mariborom in Koprom imajo 12 točk prednosti, tako da želijo zadržati vodilni položaj in v mesto ob Savinji pripeljati "kanto".

Celjani so jo nazadnje proslavljali leta 2024. V tisti sezoni je imel prste vmes tudi Albert Riera, ki je začel sezono 2023/24 na vročem celjskem stolčku, nato pa sredi jesenskega dela z odobritvijo vodstva kluba sprejel ponudbo iz Francije, kjer ga je v svoje vrste poklical takratni drugoligaš Bordeaux.

Tako je Damir Krznar proslavljal naslov prvaka s Celjem po koncu sezone 2023/24. Foto: www.alesfevzer.com

Celjani so pozneje pod vodstvom Damirja Krznarja postali prvaki, Hrvata pa je kmalu po začetku prejšnje sezone na odgovornem položaju nasledil Španec. Vrnil se je v Celje, kjer je znova zgradil uspešno zgodbo. Za začetek je osvojil pokal in se uvrstil med osem najboljših v konferenčni ligi, v tej sezoni pa je želel narediti še korak naprej.

Grofe je želel popeljati do naslova prvaka, hkrati pa znova doseči odmeven rezultat v Evropi. Kot kaže, pa bi se lahko ponovila zgodovina in bi v Celju ob koncu sezone proslavljali naslov državnega prvaka z drugim trenerjem. Tik pred začetkom spomladanskega dela 1. SNL, kmalu po vrnitvi s priprav v Španiji, je namreč nekdanji zvezdnik španskega nogometa prejel zelo mikavno ponudbo. S tako velikim in zvenečim klubom v svoji trenerski karieri še ni imel opravka. V svoje vrste ga vabi Eintracht Frankfurt, eden večjih nemških klubov, ki se pogosto druži tudi z evropsko elito.

Riera bo zadnjič vodil Celje v nedeljo

Po poročanju Ekipe je odločitev že sprejeta. Vodstvo Celja Rieri, s katerim je nedavno podaljšalo sodelovanje do leta 2028, ne bo povzročalo nikakršnih težav. Riera je vendarle prejel ponudbo, o kateri lahko marsikateri trener s tega dela Evrope le sanja. Če se je jeseni v Sloveniji potegoval za točke proti Mariboru, Olimpiji, Kopru in druščini, bo to spomladi počel proti Bayernu, Borussii Dortmund, Leipzigu in drugim v neprimerno bolj zvezdniškem okolju.

Dino Toppmöller je vodil Eintracht do 18. januarja. Klub iz Frankfurta od takrat išče novega stratega. Foto: Guliverimage

Njegov dom ne bo stadion Z'dežele, ampak Deutsche Bank Park, kjer spremlja dvoboje krepko nad 50 tisoč gledalcev. Slovenskim ljubiteljem nogometa pa ni ostal v najbolj prijetnem spominu, saj je Slovenija na njem po dramatičnem razpletu izgubila dvoboj osmine finala na Euru 2024 proti Portugalski. Eintracht sicer išče novega trenerja po nedavnem odhodu Dina Toppmöllerja, ki je vodil klub iz Frankfurta od leta 2023.

Celjani bi lahko prejeli 1,3 milijona evrov

Riera tako odhaja v Nemčijo, kjer se v bundesligi cedita med in mleko, Celjani pa naj bi, če se ne bo zgodil neverjetni preobrat v zadnjem trenutku, prejeli zajetno odškodnino. Ta po poročanju Ekipe znaša 800 tisoč evrov, lahko pa bi se povzpela na kar 1,3 milijona evrov, če bi Riera z Eintrachtom, trenutno osmouvrščenim klubom v bundesligi, dosegal želene rezultate.

Albert Riera naj bi Celjane, ki jih prihodnji mesec čakata tekmi play-offa za osmino finala konferenčne lige proti prvaku Kosova Driti, zadnjič vodil v nedeljo v Mariboru. Foto: Jure Banfi

Kar zadeva Celje, bodo morali zdaj prvi mož kluba Valerij Kolotilo in sodelavci najti novega trenerja. Riera naj bi zadnjič vodil Celjane na nedeljskem štajerskem derbiju v Ljudskem vrtu.

O tem, da je vsega konec in da bo Riera v prihodnje vodil Eintracht, z nemškim klubom pa sklenil pogodbo do poletja 2028, poroča tudi BILD Sport. Prvič bi lahko vodil klub iz Frankfurta 6. februarja, ko se bo Eintracht v bundesligi pomeril z berlinskim Unionom. Vseeno vsi nemški mediji ne poročajo v tej smeri.

Kicker tako napoveduje, da bi lahko 43-letni Španec prvič vodil Eintracht že to soboto, ko čaka rdeče-črne zahtevno srečanje z Bayerjem iz Leverkusna! V igri za prestižno mesto glavnega trenerja Eintrachta so se sicer v nemških medijih poleg Riere omenjali tudi Marco Rose, nekdanji strateg RB Leipziga, pri katerem je vodil tudi Benjamina Šeška in Kevina Kampla, zdajšnji trener St. Paulija Alexander Blessin in pa nekdanji trener Borussie Dortmund Edin Terzić, ki se je leta 2024 z rumeno-črnimi uvrstil v finale lige prvakov.