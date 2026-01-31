Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
Ž. L., Š. L., STA

Sobota,
31. 1. 2026,
20.47

Osveženo pred

1 ura, 24 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,18

Natisni članek

Natisni članek
RB Leipzig Eintracht Frankfurt Borussia Dortmund Bayern München tuja nogometna prvenstva tuja nogometna prvenstva Bundesliga nemško prvenstvo

Sobota, 31. 1. 2026, 20.47

1 ura, 24 minut

Nemško prvenstvo, 20. krog

Nov spodrsljaj Bayerna, Frankfurt še brez Riere spet izgubil

Avtorji:
Ž. L., Š. L., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,18
Hamburger SV : Bayern München | Bayern je prišel le do točke. | Foto Reuters

Bayern je prišel le do točke.

Foto: Reuters

V 20. krogu nemškega prvenstva so branilci naslova, nogometaši Bayerna iz Münchna, le remizirali v Hamburgu (2:2) in si tako po porazu v prejšnjem krogu, privoščili še en spodrsljaj. Bayer iz Leverkusna je s 3:1 ugnal Eintracht iz Frankfurta, ki jih bo v kratkem prevzel dosedanji celjski strateg Albert Riera, Leipzig pa je z 1:2 klonil proti Mainzu. Borussia Dortmund se bo v nedeljo pred domačimi navijači pomerila s Heidenheimom.

Vodilni Bayern je gostoval pri Hamburgu in iztržil le točko. Domači so povedli v prvem delu z golom Fabia Vieire z bele točke, Bavarci so ob koncu prvega in začetku drugega polčasa z goloma Harryja Kana in Luisa Diaza sicer povedli, a je borbenim Hamburžanom točko za skok na 13. mesto z izenačenjem prinesel Luka Vušković.

Eintracht čaka Riero

Eintracht Frankfurt je v petek za novega glavnega trenerja potrdil Španca Alberta Riero, novico o odhodu 43-letnika s klopi Celja so potrdili tudi v vodstvu slovenskega prvaka. Riera bo nasledil Dina Toppmöllerja, ki ga je nemški klub odpustil 18. januarja. Riera - pred odhodom v Nemčijo bo Španec na lastno željo v nedeljo še zadnjič vodil svojo trenutno ekipo iz Celja na tekmi proti Mariboru - bo v Frankfurtu naloge prevzel v ponedeljek, danes pa je njegova bodoča ekipa doživela nov poraz.

Bayer Leverkusen je premagal novi klub Alberta Riere. | Foto: Reuters Bayer Leverkusen je premagal novi klub Alberta Riere. Foto: Reuters

Bayer je z dvema goloma ob koncu prvega dela prišel do prednosti, za domače je znižal Robert Koch, a so nato po drugem rumenem kartonu Ellyesa Shkirija igral le z desetimi, kar so gostje v sodnikovem dodatku izkoristili za potrditev zmage s 3:1.

Izgubil pa je tudi Leipzig. Saška ekipa je gostila Mainz in izgubila z 1:2, potem ko so gostje v končnici prvega dela zadeli dvakrat v razmaku šestih minut. Bolj uspešen je bil Hoffenheim, ki je v zadnjem času v dobri formi in se trdno drži tretjega mesta. 

Nemško prvenstvo, 20. krog

Petek, 30. januar:

Sobota, 31. januar:

Nedelja, 1. februar:

Lestvica: 

Najboljši strelci:

22 – Kane (Bayern)
11 – Undav (Stuttgart)
10 – Diaz (Bayern), Olise (Bayern), Tabaković (Borussia M.)
– Burkardt (Eintracht), Kramarić (Hoffenheim)
– Amiri (Mainz), Amoura (Wolfsburg), Diomande (Leipzig), El Mala (Köln)
...

Harry Kane
Sportal Na sporedu zaostali tekmi, a v ospredju sta Harry Kane in njegova prihodnost
konferenčna liga NK Celje AEK Albert Riera
Sportal Albert Riera: Sloveniji želim veliko sreče, ker jo bo potrebovala
 
RB Leipzig Eintracht Frankfurt Borussia Dortmund Bayern München tuja nogometna prvenstva tuja nogometna prvenstva Bundesliga nemško prvenstvo
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.