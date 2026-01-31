Nov spodrsljaj Bayerna, Frankfurt še brez Riere spet izgubil

V 20. krogu nemškega prvenstva so branilci naslova, nogometaši Bayerna iz Münchna, le remizirali v Hamburgu (2:2) in si tako po porazu v prejšnjem krogu, privoščili še en spodrsljaj. Bayer iz Leverkusna je s 3:1 ugnal Eintracht iz Frankfurta, ki jih bo v kratkem prevzel dosedanji celjski strateg Albert Riera, Leipzig pa je z 1:2 klonil proti Mainzu. Borussia Dortmund se bo v nedeljo pred domačimi navijači pomerila s Heidenheimom.

Vodilni Bayern je gostoval pri Hamburgu in iztržil le točko. Domači so povedli v prvem delu z golom Fabia Vieire z bele točke, Bavarci so ob koncu prvega in začetku drugega polčasa z goloma Harryja Kana in Luisa Diaza sicer povedli, a je borbenim Hamburžanom točko za skok na 13. mesto z izenačenjem prinesel Luka Vušković.

Eintracht čaka Riero

Eintracht Frankfurt je v petek za novega glavnega trenerja potrdil Španca Alberta Riero, novico o odhodu 43-letnika s klopi Celja so potrdili tudi v vodstvu slovenskega prvaka. Riera bo nasledil Dina Toppmöllerja, ki ga je nemški klub odpustil 18. januarja. Riera - pred odhodom v Nemčijo bo Španec na lastno željo v nedeljo še zadnjič vodil svojo trenutno ekipo iz Celja na tekmi proti Mariboru - bo v Frankfurtu naloge prevzel v ponedeljek, danes pa je njegova bodoča ekipa doživela nov poraz.

Bayer Leverkusen je premagal novi klub Alberta Riere. Foto: Reuters

Bayer je z dvema goloma ob koncu prvega dela prišel do prednosti, za domače je znižal Robert Koch, a so nato po drugem rumenem kartonu Ellyesa Shkirija igral le z desetimi, kar so gostje v sodnikovem dodatku izkoristili za potrditev zmage s 3:1.

Izgubil pa je tudi Leipzig. Saška ekipa je gostila Mainz in izgubila z 1:2, potem ko so gostje v končnici prvega dela zadeli dvakrat v razmaku šestih minut. Bolj uspešen je bil Hoffenheim, ki je v zadnjem času v dobri formi in se trdno drži tretjega mesta.

