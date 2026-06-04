Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Ž. L.

Četrtek,
4. 6. 2026,
10.43

Osveženo pred

1 ura, 2 minuti

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,02

Natisni članek

Natisni članek
slovenska nogometna reprezentanca Nogometna zveza Slovenije Ciper Stožice Boštjan Cesar Tian Nai Koren Petar Stojanović

Četrtek, 4. 6. 2026, 10.43

1 ura, 2 minuti

Ob 18. uri v Stožicah s Ciprom

Se bo danes na novo pisala zgodovina slovenskega nogometa?

Avtor:
Ž. L.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,02
Boštjan Cesar | Slovenijo danes čaka tretja prijateljska tekma pod taktirko Boštjana Cesarja. | Foto Aleš Fevžer

Slovenijo danes čaka tretja prijateljska tekma pod taktirko Boštjana Cesarja.

Foto: Aleš Fevžer

Slovensko nogometno reprezentanco danes v Stožicah čaka prva od dveh prijateljskih tekem v junijskem terminu. Nasprotnik bo izbrana vrsta Cipra, selektor Boštjan Cesar je napovedal preizkušanje nekaterih novih zamisli, Slovenija pa je hkrati v pričakovanju zgodovinskega debija.

Jan Oblak
Sportal Jan Oblak odkrito spregovoril o reprezentančni in klubski prihodnosti

Slovenija in Ciper sta stara znanca. Doslej sta se pomerila devetkrat, Slovenci so slavili petkrat, Ciprčani dvakrat, dvakrat pa sta se nasprotnika razšla brez zmagovalca. Nazadnje se je slovenska izbrana vrsta z otoško reprezentanco pomerila v neuspešnih kvalifikacijah za svetovno prvenstvo 2022, zgolj enkrat doslej pa sta se ekipi srečali na prijateljski tekmi. Bilo je februarja 2006, pod edini zadetek na obračunu pa se je podpisal Zlatan Ljubijankić.

Tudi tokrat se bosta ekipi na zelenici srečali v manj tekmovalnem vzdušju. Slovenija je lov na bližajoče se svetovno prvenstvo v kvalifikacijski skupini B (štiri ekipe) zaključila na tretjem mestu, s štirimi osvojenimi točkami, Ciper jih je v skupini H (pet ekip) osvojil dvakrat toliko. Med drugim je točke odščipnil tudi Bolgariji, Romuniji ter Bosni in Hercegovini.

"Ciper je zelo neugodna ekipa, če jo podceniš. Ampak ker po dolgem času igramo doma, verjamem, da bomo od začetka pravi, agresivni in da se bomo na koncu veselili z navijači," je pred svojo tretjo tekmo v vlogi selektorja Slovenije dejal Boštjan Cesar.

Stojanović poškodovan, spet s štirimi branilci

Petar Stojanović bo zaradi poškodbe izpustil tekmi s Ciprom in Hrvaško. | Foto: Aleš Fevžer Petar Stojanović bo zaradi poškodbe izpustil tekmi s Ciprom in Hrvaško. Foto: Aleš Fevžer Že v marčevski reprezentančni akciji je naslednik Matjaža Keka poskrbel za kar nekaj novosti, Slovenija je na Madžarskem utrpela minimalen poraz, v Črni gori je slavila s 3:2. Cesar je preizkušal obrambno postavitev s tremi osrednjimi branilci, a to ne pomeni, da bo Slovenija v celoti opustila bolj tradicionalno postavitev s štirimi branilci. Ne glede na sistem Sloveniji tokrat ne bo mogel pomagati Petar Stojanović, ki bo zaradi poškodbe izpustil obe junijski tekmi.

"Želimo igrati tudi s štirimi v zadnji liniji. Gledamo tudi na to, kako nasprotna ekipa stoji, da vidimo, kje imamo priložnost za prebijanje," pravi selektor. V Stožicah v poznem četrtkovem popoldnevu morda ne bo preizkušal le novih idej, temveč tudi novo ime, ki je ekspresno postalo osrednja tema debat v slovenskem nogometnem prostoru.

Tian Nai Koren lahko že danes postane najmlajši debitant v zgodovini slovenske izbrane vrste. | Foto: Aleš Fevžer Tian Nai Koren lahko že danes postane najmlajši debitant v zgodovini slovenske izbrane vrste. Foto: Aleš Fevžer

Debi Korena že danes?

Tian Nai Koren lahko danes na novo spiše zgodovino nogometa na sončni strani Alp. Benjamin Šeško je pred skoraj natanko petimi leti v Skopju postal najmlajši debitant v zgodovini slovenske nogometne reprezentance. Star je bil 18 let in en dan. Slovenija je danes v pričakovanju reprezentančnega debija njegovega naslednika. Koren bo v primeru nastopa proti Cipru debitiral pri 16 letih, desetih mesecih in petih dneh.

"Tian je vsekakor velik talent, v tem letu je pokazal dobre predstave. Je preprost, fantje so ga dobro sprejeli, on se je dobro vklopil, na koncu pa je vedno merilo igrišče. Tu bo moral seveda še veliko delati in napredovati, ga pa čaka lepa kariera. Njegovo igranje na teh dveh tekmah bo odvisno od sprotnega dogajanja, nimam pa težav s tem, da mu dam priložnost," pravi slovenski selektor.

Prijateljske tekme:

Četrtek, 4. junij:

Tian Nai Koren
Sportal Čudežni deček slovenskega nogometa navdušil s svojim prvim nastopom
Benjamin Šeško sprejem navijaška skupina Radeče 2026
Sportal "Benjamin Šeško, ti živiš sanje vseh nas!"
slovenska nogometna reprezentanca Nogometna zveza Slovenije Ciper Stožice Boštjan Cesar Tian Nai Koren Petar Stojanović
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakup prinaša darilo

Nakup prinaša darilo

Ob nakupu izbranega televizorja po odlični ceni do 31. 8. prejmete darilo – aplikacijo NEO TV Lite za pametne televizorje brezplačno do 31. 12. 2026.
Modri Fon junija

Modri Fon junija

Izberite Redmi Note 15 Pro 5G z zmogljivo baterijo ali Xiaomi 17T z napredno kamero za čudovite posnetke.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Že za 32,99 EUR/mesec za 2 leti.