Se bo danes na novo pisala zgodovina slovenskega nogometa?

Slovensko nogometno reprezentanco danes v Stožicah čaka prva od dveh prijateljskih tekem v junijskem terminu. Nasprotnik bo izbrana vrsta Cipra, selektor Boštjan Cesar je napovedal preizkušanje nekaterih novih zamisli, Slovenija pa je hkrati v pričakovanju zgodovinskega debija.

Slovenija in Ciper sta stara znanca. Doslej sta se pomerila devetkrat, Slovenci so slavili petkrat, Ciprčani dvakrat, dvakrat pa sta se nasprotnika razšla brez zmagovalca. Nazadnje se je slovenska izbrana vrsta z otoško reprezentanco pomerila v neuspešnih kvalifikacijah za svetovno prvenstvo 2022, zgolj enkrat doslej pa sta se ekipi srečali na prijateljski tekmi. Bilo je februarja 2006, pod edini zadetek na obračunu pa se je podpisal Zlatan Ljubijankić.

Tudi tokrat se bosta ekipi na zelenici srečali v manj tekmovalnem vzdušju. Slovenija je lov na bližajoče se svetovno prvenstvo v kvalifikacijski skupini B (štiri ekipe) zaključila na tretjem mestu, s štirimi osvojenimi točkami, Ciper jih je v skupini H (pet ekip) osvojil dvakrat toliko. Med drugim je točke odščipnil tudi Bolgariji, Romuniji ter Bosni in Hercegovini.

"Ciper je zelo neugodna ekipa, če jo podceniš. Ampak ker po dolgem času igramo doma, verjamem, da bomo od začetka pravi, agresivni in da se bomo na koncu veselili z navijači," je pred svojo tretjo tekmo v vlogi selektorja Slovenije dejal Boštjan Cesar.

Stojanović poškodovan, spet s štirimi branilci

Petar Stojanović bo zaradi poškodbe izpustil tekmi s Ciprom in Hrvaško. Foto: Aleš Fevžer Že v marčevski reprezentančni akciji je naslednik Matjaža Keka poskrbel za kar nekaj novosti, Slovenija je na Madžarskem utrpela minimalen poraz, v Črni gori je slavila s 3:2. Cesar je preizkušal obrambno postavitev s tremi osrednjimi branilci, a to ne pomeni, da bo Slovenija v celoti opustila bolj tradicionalno postavitev s štirimi branilci. Ne glede na sistem Sloveniji tokrat ne bo mogel pomagati Petar Stojanović, ki bo zaradi poškodbe izpustil obe junijski tekmi.

"Želimo igrati tudi s štirimi v zadnji liniji. Gledamo tudi na to, kako nasprotna ekipa stoji, da vidimo, kje imamo priložnost za prebijanje," pravi selektor. V Stožicah v poznem četrtkovem popoldnevu morda ne bo preizkušal le novih idej, temveč tudi novo ime, ki je ekspresno postalo osrednja tema debat v slovenskem nogometnem prostoru.

Tian Nai Koren lahko že danes postane najmlajši debitant v zgodovini slovenske izbrane vrste. Foto: Aleš Fevžer

Debi Korena že danes?

Tian Nai Koren lahko danes na novo spiše zgodovino nogometa na sončni strani Alp. Benjamin Šeško je pred skoraj natanko petimi leti v Skopju postal najmlajši debitant v zgodovini slovenske nogometne reprezentance. Star je bil 18 let in en dan. Slovenija je danes v pričakovanju reprezentančnega debija njegovega naslednika. Koren bo v primeru nastopa proti Cipru debitiral pri 16 letih, desetih mesecih in petih dneh.

"Tian je vsekakor velik talent, v tem letu je pokazal dobre predstave. Je preprost, fantje so ga dobro sprejeli, on se je dobro vklopil, na koncu pa je vedno merilo igrišče. Tu bo moral seveda še veliko delati in napredovati, ga pa čaka lepa kariera. Njegovo igranje na teh dveh tekmah bo odvisno od sprotnega dogajanja, nimam pa težav s tem, da mu dam priložnost," pravi slovenski selektor.

Prijateljske tekme:

Četrtek, 4. junij: