Oven

Zalotili se boste, da razmišljate o počitnicah. Zadnje čase ste veliko delali in čutite, da si zaslužite odmor. Letos boste najverjetneje želeli početi nekaj čisto drugačnega. Morda boste potovali v tuje dežele. V odnosih boste bližje svojim najdražjim in zelo boste optimistični glede prihodnosti.

Bik

Vaše zdravje bo v najboljši formi. Sploh danes boste fizično, čustveno, duhovno močni in pripravljeni, da boste izkoristili notranjo moč. Lahko da se bodo sprostile stare travme, kar vam bo preprečevalo, da bi lahko šli naprej. Preprosto pozabite na pretekle teme in težave, nadaljujte taki, kot ste in uživajte.

Dvojčka

Vajina pričakovanja se razlikujejo in nimate več potrpljenja, da bi se vedno znova prilagajali. Po drugi strani pa boste zaskrbljeni, če vam bo partner prenehal ugajati. Potrudite se osvežiti vse, kar vaju je nekoč povezovalo. Tako bosta vrnila in obdržala ljubezensko srečo. Pokažite več strasti in nežnih čustev.

Rak

Osredotočite se na svoje delo, tudi če vam bo težko. Čas ne bo primeren za sanjarjenje in zidanje gradov v oblakih, saj bi vam danes že ena sama napaka lahko prinesla veliko težav. Prednost dajte lažjim nalogam in najnujnejšim opravkom, da vam ne bo zmanjkalo časa zanje. Ničesar ne prelagajte na jutri.

Lev

Občutili boste težo in pritisk na številnih življenjskih področjih. Malo bolj napeti kot običajno bodo tudi odnosi v poslovnih krogih. Sodelavci ne bodo srečni zaradi vaših ambicioznih načrtov, a vi boste odločno vztrajali pri odločitvi, da boste vse naloge končali pred rokom. Pazite na prehrano.

Devica

Razmerja in prijateljstva bodo zaznamovala vaše razpoloženje. Postali boste bolj odprti, topli in tudi odzivni na ljubeč in strasten način. Prišla bo priložnost za novo romanco ali prijateljstvo in za vas se bo zelo dobro obneslo. Vse skupaj vam bo zelo dobro delo, zato boste veliko boljše volje.

Tehtnica

Prvi del dneva bo prinesel nesporazume, ki jih boste poskušali rešiti s pogovorom. Za partnerja boste menili, da je neobjektiven in da se ne trudi razumeti vašega mnenja in stališč. Tudi samski ne boste občutili pravega razumevanja, še najmanj od svoje simpatije. Ozirali se boste po morebitnih novih poznanstvih.

Škorpijon

Intimno življenje bo v središču vaše pozornosti in od partnerja boste pričakovali, da bo zadovoljil vse vaše apetite. Veliko se tudi pogovarjajta in poskušajta zgladiti vse nesporazume iz preteklosti, ki sta jih pometla pod preprogo. Danes boste lahko jasno izrazili čustva in povedali, kaj vam leži na duši.

Strelec

Vezani boste danes nekoliko nepredvidljivi. Zmotila vas bo vsaka napaka, zato boste izredno odrezavi. Nikar ne pozabite na pomembno ljubezensko obljubo, sicer bo lahko vaš partner postal zelo nerazumevajoč. Samski pa vsekakor ne bi smeli preveč zaupati nekomu, ki ga ne poznate najbolje.

Kozorog

Danes se posvetite svojemu domu in nekaj vložite vanj. Če načrtujete prenovo stanovanja ali hiše, boste zapravili več od načrtovanega. Dan bo za samske poln čustvenih skrbi. Predolgo je pri vas vse teklo kot po maslu. Postanite previdnejši in delujte bolj preračunljivo. Vezani pazite, da ne boste ponovili stare napake.

Vodnar

Nadrejeni imajo o vas veliko boljše in lepše mnenje, kot pa vam to dajo vedeti. V to se boste kaj kmalu tudi prepričali, ko boste dobili želeno napredovanje ali ponudbo za boljšo službo. Z odprtimi rokami sprejmite vse izzive. Obdobje je ravno tako ugodno za nakup ali prodajo nepremičnin.

Ribi

Pazite se pretirane agresivnosti, prehitrih dejanj in vsiljevanja svojih stališč, ker bi na ta način dosegli ravno nasprotno od tistega, kar boste želeli. Možno je, da boste zaradi prevelike frustracije in želje po doseganju zastavljenega cilja storili nekaj, kar boste kasneje obžalovali. Spori bodo neizogibni.