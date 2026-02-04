Francoski nogometni reprezentant N'Golo Kante bo poslej igral za turški Fenerbahče. Štiriintridesetletni Francoz je pred prihodom v Turčijo branil barve savdijskega Al Itihada, najboljše nogometne predstave pa je prikazal v Angliji, ko je igral za Leicester in Chelsea, je zapisala nemška tiskovna agencija dpa.

Sprva je kazalo, da turški nogometni velikan iz Istanbula ne bo izpeljal prestopa Kanteja, na koncu pa se je s savdijskim klubom le dogovoril o vseh podrobnostih. N'Golo Kante se seli v Turčijo, v nasprotno smer pa bo odšel maroški reprezentant Youssef En-Nesyri.

Kante je doslej odigral 65 tekem za francosko reprezentanco, bil je tudi pomemben člen zmagovite zasedbe galskih petelinov na svetovnem prvenstvu v Rusiji 2018. Prav igranje v Turčiji mu bo omogočilo tudi "lažjo pot" do letošnjega mundiala v ZDA, Kanadi in Mehiki.