STA

Sreda,
4. 2. 2026,
18.33

40 minut

N'Golo Kante zimski prestopni rok nogometna tržnica Youssef En-Nesyri

Nogometna tržnica, 4. februar

Francoski zvezdnik N'Golo Kante se seli v Fenerbahče

STA

N'Golo Kante | N'Golo Kante je svojčas pomagal Chelseaju do evropskega naslova. | Foto Reuters

N'Golo Kante je svojčas pomagal Chelseaju do evropskega naslova.

Foto: Reuters

Francoski nogometni reprezentant N'Golo Kante bo poslej igral za turški Fenerbahče. Štiriintridesetletni Francoz je pred prihodom v Turčijo branil barve savdijskega Al Itihada, najboljše nogometne predstave pa je prikazal v Angliji, ko je igral za Leicester in Chelsea, je zapisala nemška tiskovna agencija dpa.

Sprva je kazalo, da turški nogometni velikan iz Istanbula ne bo izpeljal prestopa Kanteja, na koncu pa se je s savdijskim klubom le dogovoril o vseh podrobnostih. N'Golo Kante se seli v Turčijo, v nasprotno smer pa bo odšel maroški reprezentant Youssef En-Nesyri.

Kante je doslej odigral 65 tekem za francosko reprezentanco, bil je tudi pomemben člen zmagovite zasedbe galskih petelinov na svetovnem prvenstvu v Rusiji 2018. Prav igranje v Turčiji mu bo omogočilo tudi "lažjo pot" do letošnjega mundiala v ZDA, Kanadi in Mehiki.

N'Golo Kante zimski prestopni rok nogometna tržnica Youssef En-Nesyri
