Francoski nogometni zvezdnik Antoine Griezmann bo po poročanju mreže ESPN in poznavalca nogometnega zakulisja Fabrizia Romana po koncu sezone zapustil madridski Atletico in Jana Oblaka ter kariero nadaljeval v Združenih državah Amerike. Petintridesetletni Francoz naj bi z moštvom Orlando City podpisal dveletno pogodbo z možnostjo podaljšanja še za eno sezono.

Antoine Griezmann naj bi po nedeljskem mestnem derbiju, na katerem je Atletico z 2:3 izgubil proti Real Madridu, že odpotoval v Orlando, kjer bo dokončno uredil podrobnosti prestopa, poroča ESPN. Za klub iz lige MLS, katerega član je tudi slovenski nogometaš David Brekalo, naj bi začel igrati julija, ko se začne poletni prestopni rok.

🚨💣 BREAKING: Antoine Griezmann to Orlando City, here we go! Verbal agreement in place for French star to join MLS side.



Agreement on deal for July 2026, free transfer from Atlético.



After deal for March rejected, agreement done for summer. Griezmann will travel this week to… — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 23, 2026

Čeprav so se govorice o selitvi v ZDA pojavljale že februarja, se je takrat odločil, da odhod začasno zamrzne in sezono konča v Madridu. Pred Atleticom so namreč še pomembni izzivi, med drugim četrtfinale lige prvakov proti Barceloni in finale španskega pokala proti Real Sociedadu.

Griezmanna sicer pogodba z Atleticom veže do leta 2027, a vse kaže, da bo poleti odprl novo poglavje kariere čez lužo. Glavni strateg Atletica Diego Simeone je v zadnjih mesecih večkrat poudaril, da bo podprl vsako odločitev dolgoletnega napadalca, ki je z 210 zadetki najboljši strelec v zgodovini kluba.

