Ponedeljek, 23. 3. 2026, 7.55

Antoine Griezmann po koncu sezone zapušča Atletico in Jana Oblaka ter se seli v ZDA

Antoine Griezmann | Antoine Griezmann se seli v ligo MLS. Pri Orlando Cityju bo soigralec slovenskega nogometaša Davida Brekala. | Foto Guliverimage

Antoine Griezmann se seli v ligo MLS. Pri Orlando Cityju bo soigralec slovenskega nogometaša Davida Brekala.

Francoski nogometni zvezdnik Antoine Griezmann bo po poročanju mreže ESPN in poznavalca nogometnega zakulisja Fabrizia Romana po koncu sezone zapustil madridski Atletico in Jana Oblaka ter kariero nadaljeval v Združenih državah Amerike. Petintridesetletni Francoz naj bi z moštvom Orlando City podpisal dveletno pogodbo z možnostjo podaljšanja še za eno sezono.

Vinicius Junior
Sportal Norišnica v Madridu! Real na fantastičnem derbiju pristrigel krila Atleticu.

Antoine Griezmann naj bi po nedeljskem mestnem derbiju, na katerem je Atletico z 2:3 izgubil proti Real Madridu, že odpotoval v Orlando, kjer bo dokončno uredil podrobnosti prestopa, poroča ESPN. Za klub iz lige MLS, katerega član je tudi slovenski nogometaš David Brekalo, naj bi začel igrati julija, ko se začne poletni prestopni rok. 

Čeprav so se govorice o selitvi v ZDA pojavljale že februarja, se je takrat odločil, da odhod začasno zamrzne in sezono konča v Madridu. Pred Atleticom so namreč še pomembni izzivi, med drugim četrtfinale lige prvakov proti Barceloni in finale španskega pokala proti Real Sociedadu. 

Griezmanna sicer pogodba z Atleticom veže do leta 2027, a vse kaže, da bo poleti odprl novo poglavje kariere čez lužo. Glavni strateg Atletica Diego Simeone je v zadnjih mesecih večkrat poudaril, da bo podprl vsako odločitev dolgoletnega napadalca, ki je z 210 zadetki najboljši strelec v zgodovini kluba. 

Preberite še:

Tottenham - Atletico Madrid
Sportal Liverpool in Bayern zanesljiva, polom Newcastla, Atletico izločil Tottenham
Jan Oblak, Atletico Madrid (liga prvakov)
Sportal Oblak bije bitko s časom, izgubljen tudi za Real?
Rocco Reitz
Sportal Reitz za 20 milijonov k Leipzigu
Ekskluzivna ponudba

Odkrijte vrhunske izdelke, ki so ta mesec na voljo po posebej ugodnih cenah. Kupite jih lahko na do 24 obrokov brez obresti.
Modri Fon marca

V pomlad zakorakajte z novim mobitelom Redmi Note 15 Pro z vzdržljivo baterijo ali Note 15 Pro+ z večjo odpornostjo.
E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.