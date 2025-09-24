Potem ko je državni svet izglasoval odložilni veto na novi zakon o gostinstvu, ki med drugim ureja kratkotrajno oddajanje nepremičnin, so poslanske skupine na današnji seji DZ ponovno soočile stališča. Opozicija in koalicija ostajata razdeljeni – opozicija meni, da duši svobodno podjetniško pobudo, koalicija izpostavlja potrebo po regulaciji.

Državni sekretar na ministrstvu za gospodarstvo, turizem in šport Matevž Frangež je poslance na današnji seji pozval k ponovni podpori zakonu. "Glavnina javne pozornosti o zakonu o gostinstvu je bila posvečena regulaciji kratkotrajnega najema, čeprav z zakonom urejamo tudi bolj prilagodljiv obratovalni čas in manjše administrativne obveznosti gostincev ter hkrati ukrepe za večjo kakovost naše gostinske ponudbe," je poudaril.

Po njegovih besedah so razlogi za regulacijo sicer jasni: "Živimo v času stanovanjske krize s kroničnim pomanjkanjem stanovanj. Ta ima več vzrokov, nesporno pa je, da skokovita rast kratkotrajnega najema seli stanovanja s trga dolgotrajnih na trg kratkotrajnih najemov." To po njegovih besedah jasno izkazujejo tako mednarodni trendi kot tudi dve študiji, ki sta bili na uglednih institucijah pripravljeni kot podlaga za zakon.

Zakon, kot je bil sprejet v DZ, po Frangeževih pojasnilih uvaja ciljano regulacijo v mestih in krajih, kjer kratkotrajni najem povzroča nedostopnost stanovanj. Tam bo veljala časovna omejitev, določena z zakonom, če se občina s presojo potreb svojega turističnega razvoja na eni in stanovanjske dostopnosti na drugi strani ne bo odločila za drugačno omejitev.

Opozicija meni, da zakon duši turistično panogo

V opoziciji in koaliciji glede podpore zakonu ostajajo razdeljeni. V SDS, NSi in nepovezani poslanci so v današnji razpravi ocenili, da je bil veto državnega sveta upravičen, zakon pa da omejuje svobodno gospodarsko pobudo in duši turistično panogo.

"Ta zakon ne rešuje težav, temveč ustvarja nove, pri tem pa nesorazmerno bremeni najbolj prodoren del slovenskega turizma, male ponudnike," je poudaril nepovezani poslanec Anže Logar.

Andrej Kosi (SDS) je izpostavil, da so sicer nekatere rešitve v zakonu dobre, a je tudi sam izpostavil nezadovoljstvo glede regulacije kratkotrajnega oddajanja nepremičnin. "Še vedno posegamo v ustavno zagotovljene pravice do zasebne lastnine, prav tako s to omejitvijo ne rešujemo stanovanjske problematike," je bil jasen. Napovedal je, da bo SDS v četrtek glasovala proti zakonu.

"Da ima zakon številne težave, posega v zasebno lastnino in otežuje življenje številnih naših državljanov," je na seji izpostavil tudi Franc Medic (NSi).

Zakonu v koaliciji napovedali podporo

Nasprotno so podporo zakonu napovedali v koaliciji. "Zakon o gostinstvu ne pomeni konca turizma in svobodne gospodarske pobude, kot to slikajo nekateri njegovi nasprotniki, ampak je začetek nove faze odgovornega sobivanja med prebivalci, gostitelji, turisti in predvsem skupnostjo," je izpostavil Aleksander Prosen Kralj (Svoboda).

"Prepričani smo, da zakon prinaša pomembne in dolgoročno koristne rešitve na področju kratkotrajnega oddajanja stanovanj, ki v zadnjih letih vse bolj vpliva na dostopnost stanovanj in kakovost bivanja v številnih slovenskih mestih ter turistično najbolj obremenjenih občinah," je stališče SD strnil Soniboj Knežak in spomnil, da je zakon podprl tudi Ekonomsko-socialni svet.

Nataša Sukič (Levica) je poudarila, da je stanovanje osnovna človekova dobrina, zagotavljanje dostopnih javnih neprofitnih stanovanj pa javni interes, ki ne bi smel biti podrejen logiki dobička. "Žal se je zlasti z razmahom spletnih platform za kratkoročno oddajo stanovanj pri nas zgodilo ravno to. Stanovanja, ki bi sicer morala služiti kot topel dom za lokalno prebivalstvo, so se spremenila v kvazi hotele, namenjene nastanitvam turistov," je dejala in poudarila, da je regulacija trga nujna.

Zakon določa tudi splošne pogoje za kratkoročno oddajanje

Novi zakon o gostinstvu uvaja omejitev kratkotrajnega oddajanja nepremičnin na 60 dni v občinah s pomanjkanjem stanovanj. A jim obenem ob analizi stanja na stanovanjskem trgu ter oceni vpliva na razvoj občine daje možnost razrahljanja te omejitve, in sicer na najmanj 30 in največ 270 dni v koledarskem letu.

Zakon določa tudi splošne pogoje za kratkoročno oddajanje, kot so vpis v register nastanitvenih obratov, obvezna pridobitev unikatne identifikacijske številke, soglasje vsaj 75 odstotkov etažnih lastnikov v stavbi in soglasje lastnikov mejnih stanovanj. Dejavnosti se ne bi smelo opravljati v oskrbovanih stanovanjih.

Novi zakon prinaša tudi prenovljeno kategorizacijo nastanitvenih obratov višjih kakovostnih kategorij, med drugim uvaja novo najvišjo kategorijo za turistične kmetije, peto zlato jabolko. Gostinstvo pa naj bi z večjo fleksibilnostjo pri poslovanju razbremenil birokratskih postopkov.