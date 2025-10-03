Nove težave za Yamala, Oblakovi želijo nadaljevati začeto

V soboto zvečer bo v okviru osmega kroga španskega nogometnega prvenstva gostila Villarreal. Ekipi na lestvici na drugem in tretjem mestu loči le dve točki, tako da se na stadionu Santiago Bernabeu zagotovo obeta zanimiv obračun. Vodilna Barcelona bo brez poškodovanega Lamina Yamala, ki bo odsoten od dva do tri tedne, v nedeljo popoldne gostovala pri Sevilli. Atletico Madrid z Janom Oblakom pa bo na zadnji tekmi kroga gostoval pri Celti Vigo.

"Pri Laminu Yamalu se je bolečina v predelu dimelj po tekmi proti PSG znova pojavila, zato bo izpustil tekmo proti Sevilli, predviden čas okrevanja pa je od dva do tri tedne," so v petek sporočili iz Barcelone.

Blaugrana ima sicer na vrhu lestvice la lige točko prednosti pred drugim Real Madridom, tretji Villarreal zaostaja tri točke. Atletico je trenutno peti s sedmimi točkami manj od Barcelone. Zasedba z Janom Oblakom se v obračun podaja s popotnico treh zmag v vseh tekmovanjih, na zadnjih dveh tekmah so Atleti zabili skupno kar deset zadetkov, najprej pet Real Madridu, nato pa še med tednom v ligi prvakov Eintrachtu iz Frankfurta.

Špansko prvenstvo, 8. krog:

Petek, 3. oktober:

Sobota, 4. oktober:

Nedelja, 5. oktober:

Lestvica: