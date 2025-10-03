Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Š. L.

Petek,
3. 10. 2025,
17.25

Osveženo pred

5 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
Barcelona Jan Oblak Jan Oblak Atletico Madrid Real Madrid špansko prvenstvo La Liga tuja nogometna prvenstva tuja nogometna prvenstva

Petek, 3. 10. 2025, 17.25

5 minut

Špansko prvenstvo, 8. krog

Nove težave za Yamala, Oblakovi želijo nadaljevati začeto

Avtor:
Š. L.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Barcelona Lamine Yamal | Lamine Yamal je znova na seznamu poškodovanih. | Foto Guliverimage

Lamine Yamal je znova na seznamu poškodovanih.

Foto: Guliverimage

V soboto zvečer bo v okviru osmega kroga španskega nogometnega prvenstva gostila Villarreal. Ekipi na lestvici na drugem in tretjem mestu loči le dve točki, tako da se na stadionu Santiago Bernabeu zagotovo obeta zanimiv obračun. Vodilna Barcelona bo brez poškodovanega Lamina Yamala, ki bo odsoten od dva do tri tedne, v nedeljo popoldne gostovala pri Sevilli. Atletico Madrid z Janom Oblakom pa bo na zadnji tekmi kroga gostoval pri Celti Vigo.

"Pri Laminu Yamalu se je bolečina v predelu dimelj po tekmi proti PSG znova pojavila, zato bo izpustil tekmo proti Sevilli, predviden čas okrevanja pa je od dva do tri tedne," so v petek sporočili iz Barcelone. 

Blaugrana ima sicer na vrhu lestvice la lige točko prednosti pred drugim Real Madridom, tretji Villarreal zaostaja tri točke. Atletico je trenutno peti s sedmimi točkami manj od Barcelone. Zasedba z Janom Oblakom se v obračun podaja s popotnico treh zmag v vseh tekmovanjih, na zadnjih dveh tekmah so Atleti zabili skupno kar deset zadetkov, najprej pet Real Madridu, nato pa še med tednom v ligi prvakov Eintrachtu iz Frankfurta.

Miha Zajc
Sportal Matjaž Kek poklical Miho Zajca, ta pa mu je povedal ...

Špansko prvenstvo, 8. krog:

Petek, 3. oktober:

Sobota, 4. oktober:

Nedelja, 5. oktober:

Lestvica:

Najboljši strelci :

– Mbappe (Real)
– Alvarez (Atletico)
– Eyong (Levante), Iglesias (Celta), Lewandowski (Barcelona), Muriqi (Mallorca), Romero (Levante), Torres (Barcelona)
3 – Buchanan (Villarreal), Cucho Hernandez (Betis), Duro (Valencia), Güler (Real), Liso (Getafe), Milla (Espanyol), Mir (Elche), Raphinha (Barcelona), Silva A. (Elche), Vinicius Jr. (Real)

 
Atletico Madrid Giuliano Simeone
Sportal Real, Atletico in Bayern s petardo, Liverpool nemočen v Turčiji
Liga prvakov: Barcelona - PSG
Sportal PSG osvojil Barcelono, zmagi Arsenala in Dortmunda, City in Juventus do točke v gosteh
Barcelona Jan Oblak Jan Oblak Atletico Madrid Real Madrid špansko prvenstvo La Liga tuja nogometna prvenstva tuja nogometna prvenstva
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.