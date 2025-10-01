Kredit za podjetja – tudi za tista, ki ga na banki ne dobijo

Dostop do kredita je za številna podjetja vse težji – še posebej za manjša podjetja in samostojne podjetnike. A tudi če banka reče "ne", obstajajo alternative. Predstavljamo rešitev, ki podjetjem omogoča hitro, pregledno in prilagojeno financiranje brez zapletenih bančnih postopkov.

Ste podjetnik ali samostojni podjetnik z jasno vizijo, a brez prave podpore banke? Niste sami.

Od finančne krize leta 2008 so banke – domače in tuje – občutno zaostrile pogoje za pridobitev poslovnih kreditov. Posledično številna podjetja, kljub dobremu načrtu in realnemu potencialu za rast, ostanejo brez ključnega financiranja. Zlasti mlajša, manjša podjetja ali tista v bolj dinamičnih panogah pogosto ne prestanejo vseh bančnih filtrov.

A odlične ideje ne smejo obstati zaradi birokracije. Prav zato je nastal PNC.si – Podjetniški naložbeni center. Naš cilj je preprost: omogočiti financiranje tudi tistim podjetjem, ki jih banke spregledajo, a imajo potencial za uspeh.

Uspešna podjetniška ideja, ki je skoraj ostala neizpolnjena

Eden najbolj nazornih primerov, kako lahko pravočasno financiranje spremeni poslovno pot podjetnika, je zgodba Maje, lastnice kavarne na odlični lokaciji. Kljub prometni lokaciji lokal ni več privabljal gostov – zastarela terasa in pomanjkanje sredstev za prenovo sta jo pripeljala na rob zaprtja.

Banka ji ni želela odobriti kredita, a Maja ni obupala. Obrnila se je na PNC, kjer je hitro pridobila potrebna sredstva za prenovo. Kmalu po tem se je terasa preobrazila v sodoben prostor za brunche, druženje in večerne dogodke z glasbo. Obisk se je povečal za več kot 40 odstotkov, podjetje pa je brez težav poravnalo vse obveznosti.

Njeno zgodbo si lahko v celoti preberete tukaj: Kako je mala terasa spremenila usodo kavarne

Hitro in preprosto do kredita za podjetje – tudi brez bančnih referenc

V PNC razumemo, da podjetniški svet potrebuje hitre in konkretne rešitve, zato smo postopke poenostavili, pogoje prilagodili realnosti na trgu in odobrili že številne kredite podjetjem, ki so jih banke prej zavrnile.

Kdo lahko pridobi kredit?

Podjetja in samostojni podjetniki, ki poslujejo več kot dve leti,

brez daljših poslovnih blokad,

z dokazanim potencialom rasti in novimi posli,

ki lahko zagotovijo ustrezno zavarovanje (premičnina ali nepremičnina).

Zneski financiranja: od 1.000 do 350.000 EUR

Ročnost: do 12 mesecev

Odobritev: že v eni uri od prejema dokumentacije

Kaj potrebujemo za odobritev? V nasprotju z bankami ne zahtevamo nepotrebnih papirjev. Osredotočamo se na bistvo: osnovni podatki o podjetju (ime, davčna številka, kontakt),

višina želenega kredita in namen uporabe,

bilanca stanja in register osnovnih sredstev,

izpiski prometa podjetja (TRR),

predlog zavarovanja (nepremičnina ali premičnina). Podrobnejši seznam dokumentacije si lahko ogledate na:

https://pnc.si/dokumentacija/

Kaj pa obresti?

Obrestna mera se določa individualno – glede na značilnosti vašega podjetja in projekta. Pri oceni upoštevamo boniteto podjetja, panogo delovanja, tekoči promet, kakovost zavarovanja ter oceno tveganja in izvedljivosti.

Naš pristop je jasen in pregleden: brez skritih stroškov, brez drobnega tiska. Po pregledu dokumentacije pripravimo ponudbo, prilagojeno vašemu primeru.

Želite izvedeti, kakšni pogoji financiranja bi veljali za vas? Pošljite nam osnovne podatke in dokumentacijo na PNC.si – z veseljem pripravimo neobvezujočo analizo.

Potrebujete svež kapital? Zdaj veste, na koga se lahko obrnete. Če razmišljate o prenovi, širitvi, novem projektu ali premostitvi likvidnostne vrzeli – in vas banka ne sliši –, smo mi tukaj, da prisluhnemo. Obiščite https://pnc.si/.

