Ruški podjetji prizadeti v požaru upata na pomoč države

Ruški podjetji Ecom in Mega-Metal, ki sta pred tednom dni utrpeli veliko škodo v požaru, pri sanaciji poškodovanih objektov in obnavljanju proizvodnje upata na pomoč države. Posledice požara sta ob današnjem obisku predstavili ministru za gospodarstvo, turizem in šport Matjažu Hanu, ki pa še ni mogel dati kakšnih konkretnih zagotovil.

Na ministrstvu bodo po Hanovih besedah preučili možnosti pomoči. "Razumem, da gre za delovna mesta, za veliko škodo. Po današnjem sestanku bomo poskušali ugotoviti, kako ministrstvo sploh lahko pomaga. Usklajevali se bomo tudi z drugimi ministrstvi in pogledali, če lahko pomagamo pri kakšnem razpisu. Predvsem, da pokažemo, da niso ostali sami. Kako se bo na koncu izšlo, bomo pa videli," je minister povedal v izjavi za medije med obiskom v Rušah.

"Država za take primere nima neke pravne podlage, da bi lahko na primer pomagala z določeno vsoto denarja. So pa druge možnosti, ki jih moramo preveriti. Zaenkrat ne bi rad dajal kakšnih obljub, ki jih potem ne bom mogel izpolniti," je še dejal Han.

Zagorelo v tovarni Ecom, požar se je razširil na podjetje Mega-Metal

Prejšnjo nedeljo je najprej zagorelo v tovarni Ecom, kjer izdelujejo opremo iz nerjavnih jekel in specialnih materialov za papirno, farmacevtsko, kemično in prehrambno industrijo, nato pa se je ogenj razširil še na sosednje podjetje Mega-Metal, ki je proizvajalec varjenih delov za elektro in strojno industrijo.

V podjetju Ecom, ki zaposluje sto ljudi, je po prvih ocenah nastalo za okoli štiri milijone evrov neposredne škode. Močno poškodovani sta dve od skupno petih proizvodnih hal, zato so močno okrnjeni proizvodni procesi. Direktor Darko Krčar je pojasnil, da bo sanacija zahtevna, saj je ena proizvodna hala povsem uničena, druga pa v polovičnem obsegu.

Čeprav so imeli opremo zavarovano, računajo, da bo zavarovalnica krila največ tretjino stroškov. Milijon do 1,5 milijona evrov škode bi po njegovih ocenah lahko pokrili z bančnim posojilom, več pa bi težko odplačevali, zato upajo na pomoč države. V nasprotnem primeru ne bodo mogli obdržati proizvodnje v dosedanjem obsegu in s tem tudi ne dosedanjega števila zaposlenih. "Strokovni kader, ki je tukaj pri nas, je najdragocenejša stvar. Ko se bo razbežal, bomo te ljudi pozneje težko spet polovili," je povedal.

Višino škode še ocenjujejo

V podjetju Mega-Metal, kjer je zaposlenih 171 ljudi, je požar po besedah direktorja Emirja Osmanovića močno poškodoval streho proizvodnega kompleksa, sončno elektrarno na njej ter naprave in drugo opremo pod njo. Višino škode še ocenjujejo. "Trenutno skušamo čim prej spet 100-odstotno zagnati proizvodnjo. To je zdaj prioriteta številka ena," je pojasnil.

Obe podjetji sta prvenstveno izvozni in se v primeru dolgotrajnejše okrnjene proizvodnje bojita izgube naročnikov. To bi imelo za posledico nujno krčenje delovnih mest, ki jih zapolnjuje lokalno prebivalstvo.

Policisti so tujo krivdo za požar izključili. Po Krčarjevih besedah je zagorel glavni dovodni električni kabel v hali nedaleč od lakirnice, ogenj pa se je od tam hitro širil. Požar so najprej poskušali pogasiti zaposleni, eden od njih pa je zaradi vdihovanja dima potreboval zdravniško pomoč.