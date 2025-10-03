Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Š. L.

Petek,
3. 10. 2025,
17.40

53 minut

Angleško prvenstvo, 7. krog

Nekdanji napadalec Man Cityja v bran Šešku: To je nepošteno

Š. L.

Manchester United Benjamin Šeško | Benjamin Šeško je ves čas pod drobnogledom javnosti in nogometnih strokovnjakov. | Foto Reuters

Benjamin Šeško je ves čas pod drobnogledom javnosti in nogometnih strokovnjakov.

Foto: Reuters

V času sobotnega kosila bo Leeds Jake Bijola, ki še naprej čaka na debi v premier ligi, na domačem terenu gostil Tottenham. Zatem bo Manchester United z Benjaminom Šeškom pričakal Sunderland. Šeško je v prejšnjem krogu zabil svoj prvi gol v elitni angleški ligi, a z ekipnimi rezultati ne more biti zadovoljen. Arsenal bo na Emirates stadionu gostil skromni West Ham, dan pa bosta z derbijem sklenila Chelsea in Liverpool, ki se v London podaja s popotnico dveh zaporednih porazov.

Manchester United je po šestih odigranih krogih šele na 14. mestu premierligaške lestvice z le sedmimi točkami. Pod drobnogledom je ves čas tudi Benjamin Šeško, ki je v prejšnjem krogu dosegel svoj prvi zadetek v dresu Uniteda, a je njegov klub zabeležil še tretji poraz v tej sezoni. Slovencu je v bran stopil nekdanji španski napadalec Alvaro Negredo, ki je med drugim igral tudi za Manchester City.

Negredo je ostro kritiziral pristop Manchester Uniteda k Šešku in jih opozoril, da je pričakovati, da bo samo zmagoval, nepošteno in bo to le oviralo njegov razvoj. Ko je govoril o težavah mladega napadalca pri CoinPokerju, je nekdanji napadalec jasno povedal, da zahteve Uniteda po takojšnjem uspehu morda škodujejo njegovi igri.

Ruben Amorim v zadnjih tednih zagotovo nima mirnega spanca. | Foto: Guliverimage Ruben Amorim v zadnjih tednih zagotovo nima mirnega spanca. Foto: Guliverimage

"Benjamin je mlad igralec. Ko sem igral za Man City, smo zmagovali skoraj vsako tekmo, zato se je bilo veliko lažje prilagoditi," je dejal. "Ko včasih srečanje začneš, včasih pa ne, je težko. Ko napadalec doseže gol, se vedno počuti bolje in zaradi samozavesti, ki jo dobi, veliko več prispeva k ekipi. Predvsem gre za potrpežljivost. To so mladi igralci, ki imajo še veliko za prispevati, in od njih se ne more zahtevati, da samo zmagujejo. Mislim, da je nepošteno prepustiti toliko odgovornosti tako mlademu fantu," je bil jasen Negredo.

Zdaj United čaka obračun s Sunderlandom, ki je odlično vstopil v novo sezono in je peti. Pod vse večjim pritiskom je tudi trener Manchester Uniteda Ruben Amorim, ki se mu po mnenju mnogih po nizu slabih rezultatov vse bolj maje trenerski stolček.

Jaka Bijol
Sportal Trpljenje Jake Bijola na Otoku, Korošec v enem stavku pojasnil vse

V nedeljo bo na zadnji tekmi kroga Manchester City gostoval pri Brentfordu.

Angleško prvenstvo, 7. krog:

Petek, 3. oktober:

Sobota, 4. oktober:

Nedelja, 5. oktober:

Lestvica:

Najboljši strelci:

– Haaland (Man City) 
– Anthony (Burnley), Semenyo (Bournmouth), Thiago (Brentford)
3 – Bowen (West Ham), Ekitike (Liverpool), Fernandez (Chelsea), Gyökeres (Arsenal), Isidor (Sunderland), Richarlison (Tottenham), Sarr (Crystal Palace)
...
Benjamin Šeško (Man United) 

