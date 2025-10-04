Na priljubljenem hrvaškem oglasniku Njuškalo se je pojavil nekoliko nenavaden oglas: naprodaj je zidanica skupne površine komaj devet kvadratnih metrov, obdana z vrtom, njivo in vinogradom velikosti 1067 kvadratnih metrov.

Gre za preprosto podeželsko hiško, ki bi jo le stežka uvrstili med klasične nepremičnine: objekt nima elektrike niti vode, hkrati pa nima niti gradbenega ali uporabnega dovoljenja. Nepremičnina se nahaja v kraju Vrtlinovec pri Varaždinskih Toplicah v Varaždinski županiji, v mirnem podeželskem okolju, obdana z zelenjem in vinogradi.

Hiša, zgrajena iz zidanih materialov, je sestavljena iz kleti in pritličja, v katerem je ena sama soba. Dostop do posestva vodi po makadamski cesti, kar dodatno poudarja njeno odmaknjeno lego.

Kljub skromnim pogojem in pomanjkanju osnovne infrastrukture pa oglas očitno vabi tiste, ki iščejo mir, samoto ali priložnost za lastno vinsko zgodbo.

Prodajalec navaja, da je hiša označena, vendar nima potrebne dokumentacije.