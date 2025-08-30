Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Gregor Pavšič

Gregor Pavšič

Sobota,
30. 8. 2025,
4.00

Osveženo pred

4 ure, 22 minut

Tesla Toyota Volkswagen BYD Prodaja avtomobilov

Sobota, 30. 8. 2025, 4.00

4 ure, 22 minut

Prva ladja v Kopru, a dobiček je Kitajcem padel #foto

Kaj pomenijo zadnje številke? Kitajski BYD prehitel Teslo, obeta se vroča jesen.

Gregor Pavšič

Avtor:
Gregor Pavšič

Volkswagen taigo | Foto Gašper Pirman

Foto: Gašper Pirman

Prodaja avtomobilov je julija v Evropi sicer upadla, a na letni ravni ima še vedno solidno sedemodstotno rast. Delež priključnih avtomobilov je v vsej Evropi presegla 25 odstotkov, kitajski BYD pa je vsaj julija prodajno prehitel Teslo.

Evropsko združenje avtomobilskih proizvajalcev (ACEA) je objavilo prodajne podatke za prvih sedem mesecev letošnjega leta. Najbolj izstopajoči podatki za julij so zadevali kitajski BYD, ki je imel zelo uspešen mesec, na drugi strani pa je bila veliko manj uspešna Tesla. Pri proizvajalcih, ki večino avtomobilov izdelajo v daljni Kitajski, je treba prodajo sicer videti tudi skozi vidik neenakomernih dobav. To je za Teslo vselej veljalo.

BYD postopno povečuje prodajo v Evropi, a med kitajskimi proizvajalci je še veliko uspešnejši SAIC z znamko MG. | Foto: BYD BYD postopno povečuje prodajo v Evropi, a med kitajskimi proizvajalci je še veliko uspešnejši SAIC z znamko MG. Foto: BYD BYD v Evropi lovi Teslo, prav tako Mazdo in Suzuki

Američani so letos v Evropi do konca julija prodali 33 odstotkov manj avtomobilov kot lani. To pomeni 119 tisoč novih registracij. BYD je letos svojo prodajo (na precej nizko lansko osnovo) povečal za 290 odstotkov. Registrirali so 84 tisoč novih avtomobilov, torej so že precej blizu Teslinega izkupička. Dolgoročno imajo veliko širšo ponudbo tako električnih vozil kot priključnih hibridov, Tesla pa se bo morala očitno še dolgo zanašati le na enega oz. dva avtomobila. BYD bo še z nekaj rasti že do konca leta prišel na prodajno raven znamk Mazda in Suzuki. Med kitajskimi znamkami je SAIC (MG) letos registriral 176 tisoč avtomobilov, torej že več kot Tesla. 

Tesla bo poskušala prodajo pospešiti z novo različico performance za model Y. | Foto: Tesla Tesla bo poskušala prodajo pospešiti z novo različico performance za model Y. Foto: Tesla

Ladja kitajskega BYD v Luki Koper. | Foto: Luka Koper Ladja kitajskega BYD v Luki Koper. Foto: Luka Koper Kljub globalnim podvigom je dobiček za BYD padel prvič po treh letih

Hitra širitev BYD na trge izven Kitajske ima sicer svojo ceno. Prodajne marže so nižje in to vpliva na poslovanje podjetja. Dobiček v zadnjem četrtletju je za Kitajce upadel, in to prvič v več kot treh letih. Dobiček je znašal 6,4 milijarde juanov (XX), kar je slabih 30 odstotkov manj kot v enakem obdobju lani. 

Cilj za BYD je v letu 2025 prodati 5,5 milijona avtomobilov, v sedmih mesecih so jih prodali 2,49 milijona in s tem dosegli 45 odstotkov tega cilja. BYD še vedno 80 odstotkov prodaje ustvari na Kitajskem, tam pa jim je prodaja v zadnjih treh mesecih padla. Analitiki za BYD letos napovedujejo globalno prodajo od pet do 5,2 milijona avtomobilov.

Opazna rast električnih in priključnih avtomobilov

Na vrhu medtem ni nič novega. Najuspešnejša znamka po sedmih mesecih je Volkswagen z 872 tisoč novimi registracijami. Toyota jih ima na drugem mestu 510 tisoč, sledijo Škoda (490 tisoč), BMW (474 tisoč) Renault (443 tisoč) in Peugeot (411 tisoč).

Prodaja je v celi Evropi sicer letos skoraj povsem enaka kot v prvih sedmih mesecih lanskega leta – to pomeni 7,9 milijona novih registriranih avtomobilov. 

Delež priključnih avtomobilov je bil v prvih sedmih mesecih pri 26,3 odstotka, kar je največ do zdaj. Lani je ta delež v enakem obdobju znašal 20,9 odstotka. Žal statistika ACEA ni toliko natančna, da bi pri hibridih izločiila blage hibride. Vsi hibridi skupaj imajo letos že 43,8-odstotni tržni delež. Delež povsem električnih avtomobilov je v Evropi z lanskih 13,8 letos zrasel na 17,4 odstotka. 
 

