Nova drama na priljubljenem smučišču, deklica je visela na šestsedežnici

Potem ko je v sredo deček padel z žičnice in si zlomil stegnenico, se je včeraj na smučišču Jahorina v Bosni in Hercegovini odvila nova drama. Z žičnice je visel še en otrok, poroča portal Hercegovina.info.

Objavljen videoposnetek s smučišča Jahorina prikazuje dve osebi, ki držita otroka, ki visi s sedežnice, medtem ko mimoidoči hitijo k njemu, da bi mu pomagali varno priti na tla.

Zaenkrat še ni znano, ali je bil otrok v incidentu poškodovan. Po prvih informacijah gre za devetletno deklico, ki je bila z babico iz Čačka na šestsedežnici. Moški, ki je bil na kraju dogodka, je za portal Telegraf povedal: "Bil sem poleg njih, a sem takrat gledal stran in nisem opazil trenutka, ko je deklica zdrsnila, ker se je to zgodilo, preden smo spustili varovalno ograjo. Takoj zatem je že visela s sedežnice. Nato sem videl moškega, ki je mladeniču poleg sebe podal smučarske palice, ta jo je prijel z obema rokama in jo malo dvignil, a je ni mogel povsem izvleči," je povedal moški.

Dekle je kričalo, da ne more več zdržati

Dodal je, da ga je bilo strah, ko je pomislil, kaj bi se lahko zgodilo, če žičnice ne bi ustavili in bi se ta dvignila še višje. "Na srečo so ustavili žičnico, ampak so bili kljub temu že visoko. Dekle je kričalo, da ne more več zdržati, a na srečo so zaposleni v smučišču hitro prispeli in razprli varnostno mrežo, tako da smo jo pustili pasti vanjo. Vse skupaj je trajalo nekaj minut ... Na srečo se je vse dobro končalo. Kasneje sem videl, da je vstala in hvala bogu je bilo z njo vse v redu. Nato so jo prišli iskat starši," je povedal.

Po incidentu so se oglasili tudi z uprave smučišča Jahorina, kjer so smučarje spomnili na pomen upoštevanja varnostnih pravil na žičnicah, poroča Telegraf. "Včeraj je bil zaradi hitre in profesionalne reakcije naših zaposlenih preprečen incident na začetni postaji šestsedežnice Skočine. S pravočasnim posredovanjem zaposlenih je bila situacija takoj pod nadzorom, brez posledic za uporabnike žičnice," so zapisali v izjavi.

Uprava krivdo pripisuje uporabnikom

V Rekreacijskem centru Jahorina so dodali, da se je incident zgodil zaradi neprimernega vedenja med uporabo šestsedežnice. "Spet apeliramo na vse smučarje, še posebej pa na starše in skrbnike, da pri uporabi žičnic dosledno upoštevajo predpisana navodila in pravila ravnanja. Odgovorno ravnanje je ključnega pomena za varno in nemoteno vožnjo. Varnost potnikov ostaja naša absolutna prioriteta, odvisna pa je tudi od sodelovanja in odgovornosti vseh, ki uporabljajo smučarsko infrastrukturo," so še dodali.