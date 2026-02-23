Britanska policija je aretirala nekdanjega britanskega veleposlanika v Združenih državah Amerike Petra Mandelsona v okviru preiskave zlorabe javne funkcije, potem ko so se pojavila razkritja o njegovih povezavah s pokojnim finančnikom in obsojenim spolnim prestopnikom Jeffreyjem Epsteinom.

"Policisti so aretirali 72-letnega moškega zaradi suma kršitve javne funkcije," je v izjavi sporočila londonska metropolitanska policija, ne da bi imenovala Mandelsona. Vendar pa je policija pred tem preiskala več nepremičnin, povezanih z nekdanjim veleposlanikom, laburističnim ministrom in evropskim komisarjem, predvajani posnetki pa kažejo, da policisti Mandelsona odpeljejo na policijsko postajo na zaslišanje.

Policija je v začetku tega meseca začela preiskavo proti Mandelsonu, potem ko je ameriško ministrstvo za pravosodje objavilo zadnje dosjeje o Jeffreyju Epsteinu. V najnovejši seriji dokumentov so se pojavile nove podrobnosti o Mandelsonovem odnosu s finančnikom in obsojenim spolnim prestopnikom, ki je leta 2019 umrl v zaporu zaradi domnevnega samomora.

Dokumenti, ki jih je objavilo ministrstvo za pravosodje, vključujejo e-poštna sporočila, ki nakazujejo, da je Mandelson leta 2009, ko je bil med svetovno finančno krizo finančni minister v vladi Gordona Browna, delil tržno občutljive vladne informacije z Epsteinom.

Preiskava o uhajanju "občutljivih vladnih podatkov"

Britanski premier Keir Starmer je Mandelsona decembra 2024 imenoval na najpomembnejši diplomatski položaj v Veliki Britaniji, čeprav je vedel, da je po obsodbi finančnika leta 2008 zaradi nagovarjanja mladoletne osebe k prostituciji ta še naprej vzdrževal stike z Epsteinom.

Britanski premier je Mandelsona odpustil septembra 2025, ko so se pojavila prva razkritja o razmerju z Jeffreyjem Epsteinom.

Starmer se je v začetku meseca opravičil žrtvam Epsteina in dejal: "Žal mi je. Žal mi je za to, kar vam je bilo storjeno, žal mi je, da vas je toliko ljudi na oblasti pustilo na cedilu, žal mi je, da sem verjel Mandelsonovim lažem in ga imenoval na položaj."

Policija zdaj preiskuje Mandelsona zaradi obtožb, da je pred desetletjem in pol Epsteinu posredoval občutljive vladne podatke. Ne sooča se z nobenimi obtožbami o spolnem nadlegovanju.

Druga odmevna aretacija v Veliki Britaniji

Mandelsonova aretacija se je zgodila le nekaj dni po tem, ko je bil Andrew Mountbatten-Windsor aretiran v ločenem, a podobnem primeru, prav tako povezanem z njegovim prijateljstvom z Epsteinom.

Nekdanjega princa so aretirali zaradi domnevnega neprimernega ravnanja, ko je bil britanski trgovinski odposlanec. Po 11 urah pripora so ga izpustili, policijska preiskava proti njemu pa seveda še traja.