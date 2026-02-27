Kratek premor po koncu zimskih olimpijskih iger v Italiji je končan. Karavana svetovnega pokala v smučarskih skokih je v Bad Mitterndorfu, kjer so že opravili kvalifikacije za sobotno posamično tekmo (13.30). Najboljši je bil Avstrijec Stephan Embacher, drugi Naoki Nakamura, tretji pa branilec malega globusa v poletih Domen Prevc. Na tekmo sta se od Slovencev uvrstila še Timi Zajc (26.) in Žak Mogel (39.). Anže Lanišek je bil zaradi neustreznega dresa diskvalificiran, Rok Oblak pa je na 42. mestu ostal brez sobotnega nastopa. Kot zadnji, 40., se je na tekmo po diskvalifikaciji Laniška uvrstil avstrijski zvezdnik Stefan Kraft.

Nika Prevc in Anže Lanišek sta med tednom v Planici postala nova državna prvaka, nato pa so se slovenski skakalci in skakalke (še zadnjič v tej sezoni) razšli in odpravili vsak proti svoji naslednji postojanki svetovnega pokala. Skakalke bodo ta konec tedna tekmovale na manjši skakalnici v Hinzenbachu, za skakalce pa se na Kulmu začenja sezona poletov.

Skupna zmaga na prestižni novoletni turneji, naslov svetovnega prvaka v smučarskih poletih, dve zlati medalji na zimskih olimpijskih igrah v Predazzu in skoraj zagotovljena zmaga v skupnem seštevku svetovnega pokala. Mali kristalni globus se zdi v primerjavi z neverjetnimi dosežki v tej sezoni manj pomembna trofeja, a bo Domen Prevc brez dvoma naredil vse, da primat na letalnicah potrdi tudi v tem pogledu.

Embacherju kvalifikacije, trije Slovenci na tekmo, Lanišek brez kvalifikacijskega poleta

Kulm bo gostil dve posamični preizkušnji (sobota in nedelja), dogajanje na avstrijski letalnici pa se je začelo s petkovimi zgodnjepopoldanskimi kvalifikacijami. Te so pripadle Avstrijcu Stephanu Embacherju, ki se je z 219 metrov dolgim poletom podpisal pod daljavo kvalifikacij in za 1,5 točke prehitel najbližjega zasledovalca Naokija Nakamuro. Tretji je bil Prevc, ki je z zaletnega mesta nižje kot Avstrijec skočil 208,5 metra in zaostal za 5,1 točke.

Na sobotni tekmi bosta nastopila le še dva od petih Slovencev. Timi Zajc (201,5 metra) je kvalifikacije končal na 26. mestu, Žak Mogel (185) pa na 39.

Anže Lanišek zaradi neustreznega dresa (razkorak) v kvalifikacijah ni skakal. Foto: Reuters

Anže Lanišek, ki je bil na treningu deveti in tretji, v kvalifikacijah ni dočakal priložnosti za skok, saj je bil zaradi neustreznega dresa (razkorak) diskvalificiran. Rok Oblak (191 metrov) je končal kot 42. in za dve mesti oziroma 2,7 točke zgrešil sobotni nastop.



Diskvalificirana sta bila tudi Norvežana Benjamin Östvold in Isak Andreas Langmo.

Sobotni spored se bo s poskusno serijo začel ob 12.30, prva serija s 40 skakalci pa se bo začela 13.30.

Kvalifikacije, Kulm

Kulm (HS 235), smučarski poleti, moški: prva serija treninga druga serija treninga kvalifikacije Žak Mogel 181,5 m/99,7 točke (47.) 197,5 m/123,3 (33.) 185,0 m/158,4 (39.) Rok Oblak 189,5 m/105,5 (42.) 188,5 m/107,7 (49.) 191,0 m/155,5 (42.) Timi Zajc 210,0 m/130,1 (12.) 201,5 m/131,1 (26.) 201,5 m/174,9 (26.) Anže Lanišek 205,5 m/134,2 (9.) 224,0 m/163,9 (3.) / diskvalifikacija Domen Prevc 229,0 m/164,0 (1.) 226,0 m/170,5 (2.) 208,5 m/205,3 (3.)

Prevc na prvem treningu daleč pred vsemi

Prvi favorit v Kulmu je hitro potrdil, da je tudi med premorom zadržal sijajno formo. Domen Prevc je z 229 metri postavil najboljšo daljavo prve serije za trening. Še najbolj se mu je z 228 metri približal Japonec Naoki Nakamura, ki pa je imel tri(!) mesta višje zaletišče, zato je zaostanek brez sodniških ocen znašal kar 12,1 točke. Solidna skoka sta uspela tudi Lanišku (deveto mesto) in Zajcu (12. mesto).

V drugi seriji je daljavo dneva z 235 metri postavil Avstrijec Stephan Embacher, Prevc (226 metrov) je bil drugi, Lanišek pa tretji (224 metrov).

Peter Prevc je leta 2016 na Kulmu postavil uradni rekord skakalnice, ki velja še danes (244 metrov). Foto: Guliverimage

Za Domna Prevca se tako začenja branjenje malega kristalnega globusa, ki ga je lani v Planici osvojil prav pred Anžetom Laniškom, piko na i je postavil s svetovnim rekordom. O skupni zmagi v seštevku poletov bo letos odločalo šest posamičnih preizkušenj, po dveh tekmah na Kulmu bosta po dve posamični preizkušnji gostili še letalnici v Vikersundu (21. in 22. marec) in Planici (27. in 29. marec). Pod Poncami bo 28. marca tradicionalno potekala tudi ekipna tekma.

V teoriji globus lahko osvoji že ta konec tedna

Prav tako bi lahko slovenski šampion že ta konec tedna na Kulmu teoretično potrdil tudi končno zmago v skupnem seštevku svetovnega pokala. V boju za veliki kristalni globus ima kar 625 točk naskoka pred prvim zasledovalcem Rjojujem Kobajašijem, ki pa bi moral leteti daleč pod pričakovanji, da bi zmagovalca dobili že v Bad Mitterndorfu.

Bolj verjetno se zdi, da bo Prevc najuspešnejše leto posameznika v zgodovini smučarskih skokov zaokrožil prihodnji teden v Lahtiju na Finskem.