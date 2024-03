Pet korakov do spomladanske osvežitve doma

Pomladansko sonce nas z vsakim dnem bolj razveseljuje. Vse močneje pa sveti tudi v naše domove in razkriva skrite kotičke, ki jih krpa ni dosegla. Razkriti prah na policah in umazanija na oknih nas spodbudita k razmisleku o temeljitem spomladanskem čiščenju. Zato začetek pomladi prinaša s seboj priložnost za obnovitev in osvežitev doma. Čeprav se zdi naloga sprva morda obsežna, pa je rezultat – osvobojen in sijoč dom – zagotovo vreden truda. Da bi vam olajšali to nalogo, smo pripravili nekaj idej in nasvetov, kako se lotiti spomladanskega čiščenja.

Spomladansko čiščenje je več kot le odstranjevanje prahu in umazanije. Gre za ritual, ki omogoča, da znova oživimo svoj prostor in ustvarimo prijetno okolje za bivanje. Kljub občasni zahtevnosti lahko ta proces postane užitek, še posebej, če se lotimo dela korak za korakom in imamo pri tem ustrezne pripomočke.

Priprava je ključna pred vsakim večjim projektom, zato je pametno sestaviti seznam nalog, ki jih želimo opraviti med spomladanskim čiščenjem. Tako bomo imeli pregled nad že opravljenimi opravili in tistimi, ki nas še čakajo. Med pomembnejša opravila vključite pomivanje oken, čiščenje žaluzij in zaves, brisanje prahu, globinsko sesanje preprog in oblazinjenega pohištva ter temeljito čiščenje vseh vrst talnih oblog.

Poskrbimo, da smo dobro založeni s pripomočki in čistili

Poleg seznama opravil je koristno vnaprej pripraviti tudi seznam pripomočkov in čistil, da se izognemo prekinitvam med čiščenjem. To vključuje krpe, gobice, sesalnik, omelo za prah, čistilo in pripomočke za okna, sredstvo za čiščenje tal in ostala čistilna sredstva, ki jih bomo potrebovali za različne površine.

Upoštevajmo naše prioritete in se osredotočimo na eno nalogo naenkrat, da ohranimo učinkovitost ter preprečimo občutek preobremenjenosti. Ne glede na to, ali bomo začeli v pritličju ali na podstrešju, je pomembno, da si ustvarimo realen urnik čiščenja. Za zahtevnejša čiščenja bomo lahko potrebovali tudi več dni. A sčasoma bomo odkljukali vse s svojega seznama – in ob koncu imeli bleščeče čist dom.

Brezžični sesalnik Rowenta X-Force Flex je preprosta rešitev za čiščenje in vsestranskost z dostopom do zadnjega kotička. Združuje izjemno zmogljivo sesanje in ultimativno čiščenje. Zahvaljujoč najnovejšim Rowentinim tehnologijam za motorje X-Force zagotavlja sesalno moč vse do 230 vatov za globinsko čiščenje povsod po hiši. Nov digitalni motor DigitalForce je popolnoma učinkovit na vseh vrstah tal in je s pomočjo edinstvene glave idealen za sesanje tudi večjih delcev, kot so kosmiči ali oreščki. Baterija zagotavlja konstantno moč sesanja do 80 minut, kar je popolno za sesanje doma v eni seji. Zahvaljujoč 99,9-odstotni filtracijski tehnologiji zajame vse delce, vse do najmanjšega, in sproti čisti zrak. Rowenta X-Force Flex z gibljivo cevjo omogoča, da dosežemo štirikrat globlje pod pohištvom, ne da bi se morali za to prepogibati. Pametna krtača samodejno prilagaja moč motorja glede na vrsto tal.

Česa ne smemo pozabiti vključiti na seznam spomladanskega čiščenja?

#1 Sesanje tal

Med spomladanskim čiščenjem je pomembno upoštevati zaporedje opravil, saj to lahko bistveno izboljša učinkovitost procesa. Strokovnjaki za čiščenje priporočajo, da tla posesamo v zadnjem koraku. Zakaj? Glavno pravilo je, da začnemo na vrhu in nadaljujemo navzdol. Tako zagotovimo, da se ves prah in ostanki, ki padejo na tla med čiščenjem, v zadnjem koraku posesajo.

Med spomladanskim čiščenjem posesajmo tudi pod pohištvom. Pohištvo odmaknimo, kjer je to mogoče, ali uporabimo pripomoček, ki seže spodaj. Eden izmed takšnih pripomočkov je brezžični sesalnik X-Force Flex, ki ponuja številne prednosti v primerjavi s tradicionalnimi sesalniki.

z gibljivo cevjo pa celo omogoča, da dosežemo štirikrat globlje pod pohištvom, ne da bi se morali za to prepogibati. Krtača z LED-lučko naredi viden tudi najbolj fin prah.



Ena izmed glavnih prednosti brezžičnega sesalnika je ta, da ni omejen z električnim kablom. To pomeni, da lahko sesamo kjerkoli in kadarkoli, ne da bi morali skrbeti za bližino vtičnice ali dolžino kabla. Brezžični sesalnik omogoča, da učinkovito posesamo vse kotičke svojega doma brez prekinitve zaradi menjave vtičnice ali iskanja podaljška. Rowentin sesalnik X-Force Flex z gibljivo cevjo pa celo omogoča, da dosežemo štirikrat globlje pod pohištvom, ne da bi se morali za to prepogibati. Krtača z LED-lučko naredi viden tudi najbolj fin prah. Razpolovite čas čiščenja s sočasnim sesanjem in brisanjem tal. Poleg tega sesalnik omogoča samodejno prilagajanje hitrosti oziroma moči glede na vrsto tal za optimalne rezultate.

#2 Brisanje prahu

Brisanje prahu je pomembno opravilo, ki ga postavimo na vrh seznama spomladanskega čiščenja. Tista stara omela za prah, ki so jih uporabljali vaši stari starši, so naši sovražniki v boju proti prahu. Večinoma pošiljajo prah na tla in druge površine. Pri brisanju prahu se držimo pravila: "če ne vidimo prahu, ki se drži pripomočka, s katerim ga odstranimo, se mu izogibajmo". Pri brisanju prahu uporabljajmo krpe iz mikrovlaken, na katere se prah oprime, poleg tega jih po vsaki uporabi enostavno očistimo v pralnem stroju.

Za čiščenje žaluzij ali drugih površin, ki jih je težko očistiti s krpo za prah, uporabimo sesalnik in za to ustrezne nastavke. Sesalniki z dobro filtracijsko tehnologijo lahko učinkovito ujamejo prah in opravijo tudi z mikro onesnaževalci. Idealen sesalnik bo imel več nastavkov. Takšen je X-Force Flex, ki z nastavki za reže in združljivim nastavkom Flex Mini lahko doseže ozka in težje dostopna mesta, kot so prostori med omarami in steno ter vse druge sicer nedostopne reže.

#3 Čiščenje oblazinjenega pohištva in preprog

Sedežna garnitura je pomemben kos pohištva, verjetno preživite veliko časa v njenem objemu. Se morda spomnite, kdaj ste jo nazadnje zares dobro očistili? Ne veste?

Na oblazinjenem pohištvu se nabirata prah in umazanija, zato ju je pomembno redno čistiti, da se prepreči širjenje bakterij in pršic. Najprej iz sedežne garniture odstranimo odeje, vzglavnike in blazine. Če je mogoče, jih operimo v pralnem stroju.

Potem pa kavč posesamo. Uporabimo sesalec, da odstranimo prah in umazanijo, ter jih očistimo s posebnim čistilom za tkanine. Sesalnik Rowena X-Force Flex z izjemno močjo in različnimi nastavki temeljito odstrani tudi živalsko dlako in trdovratni prah.

