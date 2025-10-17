Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
D.K., STA

Petek,
17. 10. 2025,
13.19

Na meji s Slovenijo zasegli 14 milijonov cigaret

Hrvaškka mejni prehod | Foto Bojan Puhek

Foto: Bojan Puhek

Hrvaški cariniki so na mejnem prehodu Obrežje oz. Bregana v četrtek zasegli pošiljko skoraj 14 milijonov cigaret v škatlicah, so danes sporočili iz hrvaške carinske uprave. Po njihovih navedbah gre za enega največjih zasegov tihotapljenih cigaret na Hrvaškem.

Pripadniki mobilne enote hrvaške carinske uprave so na mejnem prehodu s Slovenijo med četrtkovim poostrenim nadzorom trošarinskih izdelkov ustavili tovorno vozilo z ladijskim zabojnikom.

Ob pregledu vsebine zabojnika s pomočjo službenega psa za odkrivanje tobaka, tobačnih izdelkov in prepovedanih drog so ugotovili, da je v njem 13.910.000 kosov cigaret, zapakiranih v škatlice brez ustreznih žigov hrvaškega finančnega ministrstva.

