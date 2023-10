Nov priključek, ki bo prinesel olajšanje na tisoče voznikom #video

V polnem teku so dela na novem avtocestnem priključku Dragomer na odseku primorske avtoceste med Brezovico in Vrhniko, ki bo avtocesto približal Vnanjim Goricam, Podpeči, Dragomerju in naseljem vzhodno od Vrhnike. Gre za enega največjih avtocestnih projektov v teku, saj je pogodba z izvajalci težka skoraj 35 milijonov evrov.

Priključek Dragomer naj bi dokončali 18 mesecev od uvedbe izvajalca v delo, torej predvidoma v začetku leta 2025. Dela ob avtocestnem odseku med Brezovico in Vrhniko so praktično nemogoča, saj potekajo hkrati na več lokacijah, in sicer na južnem delu bodoče zahodne brezoviške obvoznice ter na območju navezovalne ceste do Vnanjih Goric.

"Prav tako je že v začetni fazi predviden pričetek izgradnje priključnih krakov na južni strani avtoceste (smer Vrhnika–Ljubljana) in ureditev križišča z vsemi navezovalnimi cestami na obstoječi regionalni cesti Brezovica–Vrhnika," pravijo na Darsu.

Pomemben del investicije predstavlja nova povezovalna cesta do Vnanjih Goric. Foto: DARS

Dela izvaja konzorcij podjetij, ki ga vodi Trgograd, pogodba pa je vredna skoraj 35 milijonov evrov. Ne gre samo za enega večjih gradbenih projektov na slovenskih avtocestah v zadnjih letih, temveč tudi enega najdražjih v zgodovini, če strošek investicije delimo s kilometri nove ceste, ki jih bo le nekaj več kot štiri.

Kljub temu da bo kilometrov nove ceste malo, gre nedvomno za obsežen projekt. Poleg krakov novega priključka in nadvoza preko avtoceste ter navezovalne ceste do Vnanjih Goric, kjer naj bi v prihodnosti zraslo tudi novo železniško postajališče, projekt namreč zajema tudi razširitev dela avtoceste v šestpasovnico v dolžini 1,2 kilometra, preureditev križišč na regionalnih cestah, gradnjo dveh krožišč na priključku, vse prometne opreme in komunalne infrastrukture, regulacije, protihrupno zaščito in nadomestne habitate za živali.

Pogodba za dokončanje priključka Dragomer z navezovalno cesto je vredna kar 35 milijonov evrov. Foto: DARS

Čeprav bo nov priključek oddaljen le 2,6 kilometra od obstoječega priključka Brezovica v smeri proti Vrhniki, na Darsu pričakujejo, da bo močno vplival na prometne tokove, saj vozniki iz smeri Vnanjih Goric, Podpeči, Dragomera in naselij vzhodno od Vrhnike nimajo možnosti neposredne povezave z avtocesto.

Več vozil na avtocesto

Zaradi tega so preobremenjeni regionalna cesta med Brezovico in Vrhniko, cesta skozi Brezovico in predvsem tamkajšnji avtocestni priključek. "Posebej problematičen je odsek regionalne ceste med križiščem s Podpeško cesto in križiščem pri avtocestnem priključku Brezovica, kjer je zmogljivost ceste in križišč že nekaj časa presežena. Promet se poveča zlasti ob jutranji in popoldanski konici. Problematični so tudi zastoji, ki se pojavljajo na izvoznem in odstavnem pasu avtoceste na območju izvoza Brezovica iz smeri Ljubljane oziroma razcepa Kozarje," pojasnjujejo na Darsu.

Ko bo nov avtocestni priključek odprt za promet, se bo ta po napovedih preusmeril z obstoječih regionalne ceste med Brezovico in Vrhniko ter regionalne ceste med Brezovico, Notranjimi Goricami in Podpečjo na avtocesto. "Prometni tokovi se bodo z obstoječe regionalne ceste Brezovica–Vrhnika preusmerili na avtocesto že pred naseljem Brezovica in s tem močno razbremenili obstoječi avtocestni priključek Brezovica ter regionalno cesto skozi Brezovico. Prometni tokovi se bodo po odprtju novega avtocestnega priključka porazdelili predvsem v jutranji prometni konici proti Ljubljani in v obratni smeri v popoldanski konici," napovedujejo na Darsu.

Nadgradnja projekta tudi novo železniško postajališče

Nova povezovalna cesta proti Vnanjim Goricam bo železniško progo prečkala v podvozu, tam blizu bo tudi novo železniško postajališče. Foto: Direkcija za infrastrukturo

Pozitivno je tudi to, da je poleg priključka in povezovalne ceste v državnem prostorskem načrtu v Vnanjih Goricah predvideno tudi parkirišče P+R za okoli 40 vozil, ki se bo navezovalo na novo železniško postajališče. Sprva je bilo predvideno, da se bo novo postajališče s podvozom, ki bi nadomestil obstoječi nivojski prehod, gradilo v okviru skoraj sto milijonov evrov vrednega projekta posodobitve železniške proge med Brezovico in Borovnico, vendar je bil ta del zaradi zapletov pri načrtovanju in odkupu zemljišč z razpisa umaknjen.

Na direkciji za infrastrukturo so napovedali, da bodo za to objavili ločen razpis, ki naj bi zajemal tudi prenovo postaj Brezovica in Preserje. Po terminskem načrtu je izvedba predvidena med letoma 2024 in 2025.