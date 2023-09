Po tragični nesreči Dars na ljubljanski južni obvoznici uvaja novost

Zaradi vse večje gostote prometa dnevno nastajajo zastoji tudi na ljubljanski južni obvoznici, kjer se je v ponedeljek zgodila prometna nesreča s smrtnim izidom. Zastoj so zaznali že pred mestom nesreče, o čemer so voznike obvestili na elektronskih portalih, so sporočili z Darsa. Na obvoznici prav zdaj postavljajo dodatne elektronske portale.

"Vse projekcije prometa na avtocestnem omrežju nakazujejo rast in nič drugače ni na južni ljubljanski obvoznici. Že ob začetku študijskega leta pričakujemo še dodaten porast prometa ob dnevnih konicah," so zapisali na Darsu. Kot so dodali, bo uradni vzrok ponedeljkove prometne nesreče na osnovi preiskave ugotovila policija. A že ob predhodnih nesrečah ugotavljajo, da so vozniki med vožnjo vse bolj nepazljivi in niso osredotočeni na vožnjo oziroma na promet.

Po podatkih Darsa je sicer najbolj obremenjen del slovenskih avtocest ljubljanski obroč, posamezne odseke prevozi v povprečju tudi več kot 80 tisoč vozil na dan.

Na obeh vpadnicah načrtujejo tretji pas

Dars je 24. avgusta ministrstvo za okolje, podnebje in energijo zaprosil za okoljevarstveno soglasje za vzpostavitev tretjega pasu na primorski avtocesti med Ljubljano in Vrhniko, za štajersko vpadnico na ljubljanski obroč pa so zaprosili konec julija.

Na obeh vpadnicah namreč načrtujejo tretji pas, ki ga bodo vzpostavili z rekonstrukcijo odstavnega pasu v vozni pas. Poleg tega bodo prenovili sredinski ločilni pas v tako imenovani nezeleni izvedbi, ki bo tudi omogočal nekaj več prostora za promet, so navedli na Darsu.

Navedena rekonstrukcija cest in objektov na prometno zelo obremenjenih odsekih avtocestnega omrežja po Darsovem mnenju zahteva skrbno načrtovano izvedbo v več fazah, da se zagotovita največja mogoča pretočnost prometa in varnost vseh deležnikov.

Z vzpostavitvijo tretjega pasu na Darsu pričakujejo povečanje pretočnosti in varnosti prometa, učinkovitejše obvladovanje prometnih tokov in večje zadovoljstvo voznikov. "Z nekoliko povečano zmogljivostjo avtocest se namreč lahko pričakuje bolj enakomeren in umirjen prometni tok v dnevnih prometnih konicah, kar ugodno vpliva na prometno varnost z vidika preprečevanja naletov vozil oziroma konfliktnih situacij na sploh," so zapisali.

Napore pa usmerjajo tudi v oživitev pobude za širitev ljubljanskega obroča iz leta 2019. "Tudi tukaj zamujenega časa ne bo mogoče nadomestiti, vendar pa je treba kljub temu čim prej nadaljevati realizacijo tega projekta za dolgoročno rešitev prometnih razmer na širšem ljubljanskem območju," so navedli.

Janković: Treba bo spremeniti potovalne navade

Za odsek zahodne ljubljanske obvoznice med Kosezami in Kozarjami, za katerega je bila že pred časom sprejeta vladna uredba o državnem lokacijskem načrtu, so vložili vlogo za izdajo gradbenega dovoljenja.

Ljubljanski župan Zoran Janković je na novinarski konferenci v odzivu na nesrečo dejal, da bi morali narediti tretji pas od Domžal do Vrhnike. "Absolutno je preveč avtomobilov za to širino cest," je povedal. Dodal je, da zastoji na obvoznici niso posledica številnih del na cestah v Ljubljani. Janković meni, da bo nujno spremeniti tudi potovalne navade, saj se številni v avtu vozijo sami.

Ponedeljkovo prometno nesrečo na južni ljubljanski obvoznici, v kateri so umrli trije ljudje, je po ugotovitvah policije povzročil slovaški voznik tovornjaka. Verižno trčenje, zaradi katerega sta zagoreli dve vozili, se je zgodilo, ker voznik tovornjaka ni pravočasno zaviral.