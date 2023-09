Povzročitelj nesreče na južni ljubljanski obvoznici je bil državljan Slovaške #video

Povzročitelj ponedeljkove hude nesreče na južni ljubljanski obvoznici, v kateri so umrli trije ljudje, je bil voznik tovornjaka, ki je državljan Slovaške, je v izjavi za medije povedal policijski inšpektor sektorja uniformirane policije Policijske uprave Ljubljana Primož Kadunc. V nesreči so umrli slovenska državljanka ter italijanski državljan in državljanka.

Kot je pojasnil Primož Kadunc, je slovaški voznik dohitel stoječo kolono vozil. Kot je povedal Kadunc, se po posnetku vidi, da je slovaški tovornjakar zaviral, a je "to storil tik pred zdajci". Tovornjakar je najprej trčil v zadnji del vozila clio, ki ga je vozila slovenska državljanka. To je potisnil naprej še v eno osebno vozilo, v katerem sta bila italijanski državljan in državljanka.

Verižni trk vozil

Vse skupaj je zaradi hitrosti potisnilo naprej še v eno stoječe tovorno vozilo in to se je zaletelo naprej v počitniško prikolico, pripeto na osebno vozilo, ki ga je vozil nemški državljan. Po trčenju se je prvo osebno vozilo, ki ga je vozila slovenska državljanka, zagozdilo pod tovornjak. Odbilo ju je na levo na prehitevalni pas. Po dvajsetih metrih sta se zagozdena ustavila in vozili sta se vneli.

Slovenska voznica v cliu je takoj umrla. V nesreči sta umrla tudi italijanski državljan in državljanka v vozilu pred vozilom slovenske državljanke.

Slovaškega tovornjakarja so zaslišali in nato izpustili na prostost

Kadunc je pojasnil, da nihče od udeležencev ni bil pod vplivom alkohola. Glede na to, da so vozila v nesreči zgorela, pa je tudi povedal, da bo težko ugotoviti njihovo brezhibnost. Slovaški voznik tovornjaka je bil v nesreči lažje poškodovan. Ko je prišel iz bolnišnice, ga je slovenska policija zaslišala in nato izpustila na prostost.

