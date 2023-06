Dars sporočil dobro novico, a je Janković že napovedal novo zaporo #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Rekonstrukcija priključka Leskovškove ceste na ljubljansko obvoznico se je končala, so sporočili z Darsa, ljubljanski župan Zoran Janković pa je ob odprtju te že naznanil zaprtje Šmartinske ceste. V času, ko je v Ljubljani v delu kar 150 gradbenih projektov, voznike naproša, da so pozorni in strpni ter da uporabljajo alternativne prevoze.