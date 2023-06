Dva razloga, zaradi katerih bodo ta teden nastali še dodatni zastoji #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Zaradi včerajšnjega praznika sveto rešnje telo, ki je dela prost dan v Avstriji, na Hrvaškem in delih Nemčije, in kolesarskega maratona Franja, nas ta vikend znova čakajo zastoji na cestah. Kot opozarjajo na prometnoinformacijskem centru, je ta teden verjetno eden najhujših, kar se tiče gostega prometa in zastojev na slovenskih cestah.

Od Avstrije proti Hrvaški

Na splošno bo obremenjen celoten avtocestni križ, bodisi v smeri juga ali severa. Ob začetku počitnic in pred prazniki so obremenjene avtoceste od severa proti jugu in ceste v Istri.

Že danes, 9. junija, lahko predvsem v popoldanskih urah pričakujemo visoko gostoto prometa, opozarjajo voznike. Izkušnje kažejo, da je promet zaradi obiska turističnih in izletniških točk dodatno povečan v primeru lepe vremenske napovedi.

V soboto, 10. junija, je visoka gostota prometa napovedana v dopoldanskih in popoldanskih urah. V delu Italije pa se začenjajo še počitnice.

V nedeljo, 11. junija, napovedujejo zelo visoko gostoto prometa od Hrvaške proti Avstriji tako dopoldne kot popoldne, tudi zaradi zaključka počitnic za del Nemčije (Bavarska, Baden-Wurttemberg).

Foto: promet.si

Povečan promet iz Avstrije proti Hrvaški lokacijsko pomeni povečan promet na gorenjski avtocesti, ljubljanski zahodni obvoznici in naprej po primorski avtocesti proti Kopru, voznikom sporočajo na portalu promet.si. V tem primeru zastoji običajno nastanejo na gorenjski avtocesti pred predorom Šentvid, ki ga morajo zaradi varnosti zapirati, pred razcepom Kozarje in od Kozarij proti Vrhniki.

Običajno je zastoj na celotni zahodni in južni ljubljanski obvoznici proti Primorski ter na južni ljubljanski obvoznici proti Dolenjski.

Od Hrvaške proti Avstriji

Ob koncu počitnic in praznikov se promet obrne.

Povečan promet iz smeri Hrvaške proti Avstriji lokacijsko pomeni povečan promet na cestah od mejnih prehodov Dragonja in Sečovlje proti Kopru ter na primorski avtocesti proti Ljubljani, kjer se zgostitve običajno pojavijo pred razcepom Kozarje (Ljubljana). Ta zgostitev povzroči zastoj, ki se običajno razširi vse do Razdrtega.

Pomeni tudi zastoj na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji in nekoliko manj na štajerski avtocesti pred prehodom Šentilj proti Avstriji.

Foto: promet.si

Prometni strokovnjaki na podlagi večletnega spremljanja prometa ugotavljajo, da postajajo prometno najbolj problematični meseci maj, junij in september, saj se takrat meša turistični promet z dnevnimi migranti.

Na mejnih prehodih še vedno zastoji

Še vedno bodo lahko obremenjeni tudi mejni prehodi ob večjem dotoku vozil (Jelšane, Obrežje, Gruškovje) zaradi nižjih hitrosti in bližine cestninskih postaj na Hrvaškem.

Bolj obremenjene bodo tudi ceste:

- pred predorom Karavanke iz smeri Avstrije,

- Ptuj–Gruškovje proti Hrvaški,

- Ilirska Bistrica–mejni prehod Jelšane,

- Koper–mejni prehod Dragonja,

- Koper–Izola–mejni prehod Sečovlje.

Konec tedna 42. kolesarski maraton Franja

Konec tedna bodo Ljubljano in okolico v znamenju tradicionalnega maratona Franja znova preplavili rekreativni in amaterski kolesarji. Največji slovenski kolesarski praznik, že 42. po vrsti, se bo začel s sobotno Barjanko, v nedeljo pa bo na vrsti glavni del prireditve z velikim in malim maratonom, piše STA.

Foto: promet.si

Predvidene popolne zapore in obvozi:

Brezovica–Vrhnika: odsek bo zaprt od 9.00 do 9.45. Obvoz je mogoč po avtocesti.

Godovič–Idrija: Odsek bo zaprt od 9.40 do 13. ure. Obvoz bo potekal na relaciji Idrija–Rebro–Dole–Godovič.

Cerkno–Kladje–Trebija: Odsek bo zaprt od 10.40 do 15. ure. Obvoz bo voden na relacijah Trebija–Žiri–Idrija ter Hotavlje–Leskovica–Novaki–Cerkno. Na relaciji Škofja Loka–Cerkno bo voden obvoz čez Železnike.

Na odseku Povodje–Gameljne–Črnuški most je načrtovana popolna zapora ceste za ves promet: 11. 6. od 12.15 ure do 16.45.

Ker bodo ob koncu tedna tudi Triglav mali maraton Franja (97 kilometrov), Medex družinski maraton (21 kilometrov) in Barjanka–Hervis 2023 (72 kilometrov), na promet.si svetujejo, da pred načrtovano potjo podrobno preverite vse o morebitnih zaporah in zastojih.