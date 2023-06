Pot do počitniških destinacij na jugu je dolga, tako iz avstrijske Koroške kot Štajerske. V zastojih je treba računati na do dveurne zamude, zastojem pa se ne da izogniti v nobeni smeri proti morju.

Foto: STA

Krivec za zastoje so številna gradbišča

Gneča je tudi na alternativnih poteh, povsod obnavljajo križišča in mostove ter gradijo kolesarske ceste, poročajo.

Tudi če prihajate iz Koroške, se ne morete izogniti polurnim zastojem, saj je gneča tudi na zahodni ljubljanski obvoznici, zastoje pa je po besedah upravljavca avtocest Dars težko napovedati.

Nezadovoljni prebivalci in dopustniki se sprašujejo, zakaj gradbišča niso bolj usklajena. Na Darsu so za portal žurnal24.si povedali, da upravljavci cest med seboj sodelujejo, komunicirajo in si pomagajo. "Včasih pa je situacija taka, da se terminov ne da izbrati tako, da ne bi bilo težav. Poleg tega je na cestah nastala škoda, ki jo je bilo treba takoj popraviti," so navedli.

Kot prvi odziv na številne zastoje na avtocesti A1 in zaradi številnih pritožb je načrtovana sanacija odseka med Slovenskimi Konjicami in Dramljami, 40 kilometrov južno od Maribora, zdaj prestavljena na leto 2024.