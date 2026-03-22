Nedelja, 22. 3. 2026, 18.23

Volitve 2026: vse o udeležbi, izidih in odzivih na enem mestu

Volitve 2026

Danes Slovenija odloča o novi sestavi državnega zbora. Za 88 poslanskih sedežev kandidira 1.179 ljudi na 17 listah, prve jasnejše politične odgovore pa je pričakovati že nocoj po zaprtju volišč.

Volilna udeležba je bila do 16. ure 50,73-odstotna, kar pomeni, da je glasovalo 859.909 volivcev. To je nekoliko več kot leta 2022, ko je bila udeležba ob isti uri 49,30-odstotna. Najvišjo udeležbo so zabeležili v volilni enoti Kranj, najnižjo pa v Postojni.

Že dopoldne je bilo zaznati rahlo višjo udeležbo kot na zadnjih volitvah – do 11. ure je glasovalo 21,38 odstotka volilnih upravičencev. Posebnosti za zdaj ni bilo zaznati, so sporočili iz Državne volilne komisije.

Volišča bodo odprta do 19. ure, nato pa se začne štetje glasov. Prve neuradne rezultate je pričakovati še nocoj, najpozneje do polnoči.

Pomemben dejavnik bo tudi končna volilna udeležba. Pred štirimi leti je dosegla skoraj 71 odstotkov, letos pa je predčasno glasovalo manj volivcev kot takrat.

Po volitvah se bo politična pozornost hitro preusmerila v oblikovanje nove oblasti. Ključno vprašanje bo, kdo lahko zbere najmanj 46 poslanskih glasov za izvolitev mandatarja, pri čemer bo pomembno ne le, kdo zmaga, temveč kdo bo sposoben sestaviti večino.

