"Za nas je bila ta Planica izjemna. Morda sem pogrešal piko na i s skokom prek 200 metrov pri Niki Vodan, a bo lahko to dodala naslednje leto. A po tisto, kar smo prišli, kar smo si želeli, je uspelo. Svetovni rekord je le bonus," je po koncu sezone, ki so jo nekatere skakalke zaključile s premierno tekmo na Letalnici bratov Gorišek, dejal glavni trener ženske reprezentance Jurij Tepeš. Odgovora o tem, ali bo ostal na trenerskem mestu - po olimpijski sezoni se pogodba izteče - še nima

Sezona ženskega svetovnega pokala se je prvič končala s tekmo na letalnici v Planici, kjer je Nika Prevc v svojem slogu, z zmago, končala tekmovalno obdobje. Med 13 dekleti, ki so premierno letele pod Poncami, je bila še ena Slovenka, Nika Vodan na devetem mestu.

Prevc je pred domačimi gledalci prejela že tretji zaporedni kristalni globus za skupno zmago rekordne sezone, po kateri je v pogovoru z novinarji ob letalnici misli strnil tudi glavni trener Jurij Tepeš.

Ocena Planice:

Za nas je bila ta Planica izjemna. Morda sem pogrešal piko na i s skokom prek 200 metrov pri Niki Vodan, a bo lahko to dodala naslednje leto. A po tisto, kar smo prišli, kar smo si želeli, je uspelo. Svetovni rekord je le bonus.

O tem, da se je Nika Prevc tu odlično znašla:

Praktično od prvega skoka naprej, s tistim izjemnim drugim skokom na treningu in pa z izjemno stabilnimi današnjimi skoki je bila res zelo dobra. Pika na i letos odlični sezoni.

Ocena sezone:

Na začetku je imela Nika nekaj težav, a podobno se ji je dogajalo tudi lansko in predlansko sezono. Pomembno je, da celotno sezono zdržiš visok tempo. Če prideš prvo tekmo na polno pripravljen, je super, a moraš zdržati še ostalih 30 tekem, kar je zelo težko.

Treningi, ki smo jih opravljali celo poletje, ko je tekel znoj in še marsikaj drugega, so se izkazali, da smo naredili res dobro bazo in zaključili praktično tako dobro, kot smo jo začeli.

O tem, da je kot trener podpisan pod dva velika globusa:

Sem zelo vesel, da se to dogaja. Kar ne morem verjeti. Mislim, da je to dokaz tega, da ko vložiš vso svojo energijo, se to nekje pokaže.

Tu ne govorim le o sebi, pač pa o celi trenerski ekipi. Tu so še Gaber Arh, Jan Jamnik in Andraž Pograjc – ožja trenerska ekipa, za katero upam, da je dala puncam čim več. V naslednjih petih letih si želim, da bi Slovenija osvojila še enkrat več. Predvsem tisti ekipni globus oziroma nagrado za pokal narodov.

O tem, zakaj omenja ravno pet let:

Foto: Aleš Fevžer Mislim, da potrebujemo nekaj časa, da mlajše pridejo zraven, glede na to, da je bilo letos kar nekaj poškodb in smo kratkoročno izgubili Tino Erzar, ki je velik talent. Stvari se morajo malo stabilizirati. Seveda upam, da se to zgodi naslednje leto, a to ni povsem realno.

Pomembno je, da kot ekipa delujemo dobro, naredimo korak naprej in se vse punce dvignejo na višjo raven.

O vzdušju v Planici:

To je nekaj lepšega, kar se mi je zgodilo v moji karieri. Med poskusno in prvo serijo sem šel na stolp za kamermane in naredil fotografijo vseh ljudi, ki so bil spodaj. V tem trenutku se jim najlepše zahvaljujem. Zares izjemno, kako se v Sloveniji podpira ženske skoke. Sem počaščen.

O tem, kakšen vtis je nanj pustil oče Miran, ki se odpravlja v pokoj:

Bil je zraven, ko sem že jaz skakal. Predvsem s s pikrimi komentarji, če želim kaj odskočiti, in pa zdaj kot trener, če se bom kaj pritožil. Takšne bedarije mi bodo ostale v spominu.

O pogovorih za nadaljevanje selektorskega dela, o tem, ali misli ostati:

Težko rečem. Upam, da bom ostal vsaj še naslednjo sezono. Pogodbe še nimam, smo v dogovorih. Je pa v tem športu težko gledati dolgoročno. Treba se je ujeti z ekipo – trenersko in žensko. Običajno je cikel, ko se trenerji menjajo. Kako dolg bo ta cikel, bomo videli.

O tem, ali ima kakšen pogoj pri pogodbi:

Imam, a to je stvar, ki jo bomo morali rešiti znotraj.