Matjaž Han poudarja: Vlado bo težko sestaviti

Matjaž Han je ob prvih rezultatih parlamentarnih volitev ocenil, da se je Slovenija znova razdelila na dva politična pola, za kar je deloma okrivil ton in vsebino zadnjega dela volilne kampanje. "Gledati bomo morali na državo kot celoto. Rezultat razumem tudi v luči našega preteklega mandata, kljub temu da se je politični prostor znova polariziral in razdelil na dva bloka. Zdaj imamo težavo, da bloka ne moreta sestaviti vlade. Sestaviti jo bo zelo težko," pravi prvak stranke Socialnih demokratov, ki bo imela šest sedežev v parlamentu.

Matjaž Han je v prvem odzivu na delne rezultate volitev obžaloval, da se je Slovenija znova razdelila na dva pola. To je po njegovem mnenju posledica dogajanja v volilni kampanji v zadnjih dveh tednih, kjer so se pogovarjali o stvareh, ki za državljane niso toliko pomembne kot vsebina. "Počakali bomo na končne rezultate in nato odgovorno sprejemali odločitve, na kakšen način bomo delovali v naslednjem mandatu. V stranki bomo naredili temeljito analizo volitev," je zatrdil prvak SD.

Vse predsednike strank je pozval, da je trenutno bistveno pomembnejša država kot pa politična kalkulacija nekaterih posameznikov.

Han: Lahko se zgodi, da se vlade ne sestavi

Han je na vprašanje, ali bo zaradi slabšega rezultata volitev ponudil svoj odstop, dejal, da se hitrih odločitev v politiki ne sprejema.

Prvak SD napoveduje, da bo vlado neizmerno težko sestaviti, kar ni dobro za državo. "Vsi predsedniki strank bomo morali biti odgovorni zaradi državljank in državljanov, da ne bodo nekateri gledali le na svojo stran. Gledati bomo morali na državo kot celoto. Rezultat razumem tudi v luči našega preteklega mandata, kljub temu da se je politični prostor znova polariziral in razdelil na dva bloka. Zdaj imamo težavo, da bloka ne moreta sestaviti vlade. Sestaviti jo bo zelo težko. Kar zadeva Socialne demokrate, bomo v procesu oblikovanja nove vlade sodelovali. Čakali bomo na mandatarja in poskušali oblikovati levosredinsko vlado. Pripravljeni smo v tej sestavi delati v prid državljankam in državljanom," je glede o možnostih sestavljanja vlade še pojasnil Han.

Matjaž Han se zaveda, da bo treba za dobro Slovenije sodelovati. Foto: Ana Kovač

"Jaz se zavedam, da je v ponedeljek nov dan, država ima iste probleme, še vedno se v svetu dogajajo vojne, tako da ta trenutek ne bi razlagal, kakšne vlade si želim. Dobro je, da se zapremo v neke sobe in se pogovorimo. Ne bi rad špekuliral, rad bi bil realen. Pri sestavljanju vlade, predvsem če bo šlo za levosredinsko, bomo zelo konstruktivni," je nadaljeval in zaključil: "Lahko se zgodi, da se vlade ne sestavi, tako da nekaj plakatov nam je ostalo."

"Zahvala vsem državljankam in državljanom. O rezultatu težko govorimo. Še nekaj ur bo treba počakati. Za nas je jasno, da smo vselej v preteklosti pridobivali predvsem v poznih večernih urah in najverjetneje bo tako tudi tokrat," je v prvem odzivu na rezultate vzporednih volitev dejal podpredsednik SD in evropski poslanec Matjaž Nemec.

Dodal je, da se zdi, da bo volilna udeležba precej visoka in da je to odziv na zadnje dogodke v volilni kampanji. Želi si levosredinske vlade, ki bi bila še močnejša, ki bi znala sodelovati med seboj, da bi tvorili še boljše rezultate za državljanke in državljane

"Visoka volilna udeležba je jasno sporočilo nam politikom, da se moramo naučiti sodelovati in ne razdvajati. V SD smo raven kulture dialoga poskušali ohranjati višje. Želimo si, da bi to postal standard v slovenskem političnem prostoru," je povedal za Pop TV.

O tem, da bo leva politična stran imela težjo nalogo sestaviti vlado kot pred štirimi leti, pa je pristavil: "Ne samo to, pričakuje se nestabilno politično obdobje zaradi razdvojenosti glasov. Prav zato bo nujno sodelovanje med strankami, tudi med tistimi, ki ne prihajajo iz istega političnega spektra. Politiki moramo pokazati, da smo sposobni sodelovanja. To bi bilo po mojem mnenju tudi najboljše sporočilo volivcem."