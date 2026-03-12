Krka s 13 odstotki višjim dobičkom kot lani

Dolenjski farmacevt je danes objavil nerevidirane izkaze poslovanja skupine Krka in družbe Krka za leto 2025. Skupina je ustvarila 2,41 milijarde evrov prihodov od prodaje, kar je 131,5 milijona evrov oziroma sedem odstotkov več kot v letu prej. Nerevidirani čisti dobiček je znašal 403,7 milijona evrov, kar je 13 odstotkov več kot leto prej.

Poslovanje v skupini ocenjujejo kot uspešno in skladno s pričakovanji. Predsednik uprave in generalni direktor družbe Jože Colarič je ob objavi povedal, da so "dosegli pomembne mejnike, saj smo prvič v zgodovini presegli prodajo v vrednosti dveh milijard evrov, dosegli največji EBITDA v višini 558,7 milijona evrov in čisti dobiček v višini 403,7 milijona evrov.

Glede na predhodno objavljeno nerevidirano oceno poslovanja skupine Krka za leto 2025 se prodajne številke niso spremenile, dobiček iz poslovanja je manjši za 0,4 milijona evrov, čisti dobiček pa večji za 2,6 milijona evrov."

Prodaja se je povečala na večini trgov. Največ prihodkov so ustvarili v Vzhodni Evropi (35,1 odstotkov oz. 713,4 milijona evrov), sledili sta Srednja (22,6 odstotkov) in Zahodna Evropa (17,9 odstotkov). Glavnino prihodkov še vedno ustvarijo s prodajo zdravil na recept. Lani so prodali so za eno milijardo 691,7 milijona evrov zdravil na recept, kar je osem odstotkov več kot v letu prej in predstavlja 83,2-odstotni delež v prodaji skupine Krka. Ključne skupine zdravil na recept so bila zdravila za zdravljenje bolezni srca in žilja, bolezni osrednjega živčevja in bolezni prebavil ter za lajšanje bolečine in zdravljenje sladkorne bolezni.

Tečaj Krkine delnice se je v letu 2025 zvišal za 46 odstotkov in je 31. decembra 2025 znašal 203,00 evrov. Krkini delničarji so julija prejeli dividendo v višini 8,25 evrov na delnico, kar je deset odstotkov več kot v letu pred tem.

Foto: Bizi

V svojo ponudbo so dodali 17 novih izdelkov, in sicer 13 zdravil na recept, dva izdelka brez recepta in dva veterinarska izdelka. Vložili so tudi 11 patentnih prijav za nove izume. Skupno so Krkine tehnološke rešitve zaščitene z 250 patenti.