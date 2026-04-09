Kitajski salon v Ljubljani? Direktor: To je nujno, postavili bomo še enega.

Bodo električni pogoni postali priložnost za preboj tudi med kitajskimi znamkami, ki so do zdaj stavile predvsem na bencinske motorje? Tak pristop ima tudi Hongqi.

V prvih treh mesecih so v Sloveniji uradno registrirali nekaj več kot 16.500 novih osebnih avtomobilov. Od tega jih je imelo 70 odstotkov vgrajen bencinski motor, 15 odstotkov izključno električni motor, 14 odstotkov pa dizelski motor.

Kitajske znamke na slovenskem trgu ne ponujajo avtomobilov z dizelskimi motorji, zato je med njimi razporeditev pogonov nekaj drugačna. Slabi dve tretjini registriranih kitajskih osebnih vozil (62 %) poganja bencinski motor, delež električnega pogona pa je pri 38 odstotkih.

“Delež električnega pogona raste in bo še rasel, to pa velja tudi za kitajske znamke,” pravi Marko Femc iz Plan-net Avto, ki uvaža različne kitajske avtomobilske znamke - med njimi tudi lani prodajno najuspešnejšo Dongfeng. Večino prodaje so do zdaj ustvarili z bencinsko gnanimi modeli, kjer je izstopal predvsem forthing T5. Nove električne modele (EH7, EHS5 in EHS7) so pripeljali za prestižno znamko Hongqi, ki je imela do zdaj precej majhen prodajni izplen. Bo električni pogon priložnost za večji prodor na trg?

Hongqi je prvi avtomobil izdelal leta 1958, prvega električnega pa leta 2018.

Femc: Prodajni “show room” v Ljubljani je nujen

Femc si želi prodajo 300 vozil. Hongqi ima navsezadnje večji prodajni salon na lokaciji tik ob Celovški cesti v Ljubljani. Eno najstarejših kitajskih znamk predstavljajo v neposredni bližini podjetja Porsche Slovenija, ki je največji avtomobilski trgovec v Sloveniji.

Investicija tako ni majhna, a po besedah Femca je nujna in tudi stroškovno smiselna. Resna nova znamka za prodor potrebuje ustrezen “show room”. V neposredni Hongqijevega bodo še letos odprli tudi salon znamke BAIC.

Več o Hongqijevih električnih avtomobilih po prvih testih na cestih, kjer bo v ospredju predvsem preizkus porabe teh avtomobilov. Sodeč po videnem gre za precej drugačen oblikovalski pristop kot pri bencinsko gnanih vozilih Hongqi. Če so ta v notranjosti podobna mercedesom, pri električnih izstopa bolj skandinavski, torej “Volvov” pristop.

EHS5 ima baterijo 62 ali 85 kilovatnih ur (kWh), njegova cena pa je tik pod 40 tisoč evri - subvencija še ni upoštevana. ESH7 ima baterijo kapacitete 85 ali 111 kWh, sistemsko moč motorja pa do 253 kilovatov. Največji EHS7 ima prav tako baterijo kapacitete 85 ali 111 kWh. Ta največja baterija pri EHS7 po standardu WLTP zagotavlja doseg do 600 kilometrov.

Foto: Gregor Pavšič Foto: Gregor Pavšič