Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
Na. R., STA

Četrtek,
5. 3. 2026,
8.56

Osveženo pred

45 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,04

Natisni članek

Natisni članek
uspešnost dobiček poslovanje Telekom Slovenije

Četrtek, 5. 3. 2026, 8.56

45 minut

Telekom Slovenije lani z desetodstotno rastjo dobička

Avtorji:
Na. R., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,04
Telekom Slovenije | Poslovanje je po njihovih navedbah potekalo skladno s strateškim poslovnim načrtom za obdobje 2024–2028, skupina pa je dodatno okrepila operativno učinkovitost, pospešila modernizacijo omrežij ter dosegla preboj na področju informacijsko-komunikacijskih storitev. | Foto Siol.net

Poslovanje je po njihovih navedbah potekalo skladno s strateškim poslovnim načrtom za obdobje 2024–2028, skupina pa je dodatno okrepila operativno učinkovitost, pospešila modernizacijo omrežij ter dosegla preboj na področju informacijsko-komunikacijskih storitev.

Foto: Siol.net

Telekom Slovenije je na ravni skupine lani pridelal 60,6 milijona evrov čistega dobička, kar je deset odstotkov več kot v letu pred tem. Prihodki so bili s 740,5 milijona evrov višji za štiri odstotke. Tako dobiček kot prihodki so presegli tudi načrte, zato so v Telekomu poslovanje označili kot zelo uspešno.

"Skupina Telekom Slovenije je v letu 2025 poslovala zelo uspešno in kljub izjemno konkurenčnemu trgu presegla zastavljene cilje," so ob objavi nerevidiranih rezultatov lanskega poslovanja zapisali v največjem telekomunikacijskem operaterju v državi.

Prihodki skupine so bili s 740,5 milijona evrov za štiri odstotke višji kot v letu 2024 in za dva odstotka nad načrtovanimi. Rast prihodkov je bila po pojasnilih podjetja dosežena v vseh treh ključnih stebrih poslovanja: v mobilnem segmentu, fiksnem širokopasovnem dostopu ter v segmentu IT-storitev in blaga.

Več uporabnikov in priključkov

Skupina je imela ob koncu leta skupno 2.037.181 mobilnih maloprodajnih uporabnikov, kar je bilo dva odstotka več kot konec leta 2024. Ob tem je imela 325.242 fiksnih maloprodajnih širokopasovnih priključkov oz. za tri odstotke več kot leto pred tem.

Po večletnem obdobju padanja od prvega četrtletja leta 2023 skupina vsako trimesečje povečuje število mobilnih in fiksnih širokopasovnih uporabnikov, so se pohvalili v Telekomu.

Dobiček iz poslovanja pred obrestmi, amortizacijo in davki (EBITDA) skupine je dosegel 256,8 milijona evrov, kar je sedem odstotkov več kot v letu pred tem in tri odstotke nad načrtovano ravnjo. Dobiček iz poslovanja (EBIT) je z 82 milijoni evrov zrasel za 13 odstotkov. Čisti dobiček pa je bil s 60,6 milijona evrov višji za deset odstotkov in obenem za 13 odstotkov presegel načrte.

sms, mobilni telefon, sporočilo
Novice Telekom Slovenije uporabnikom v ZAE omogoča brezplačno uporabo mobilnih storitev
testno sporočilo SI-alarm
Novice Preverite, ali vas bo telefon pravočasno opozoril, če se razmere nenadoma zaostrijo
uspešnost dobiček poslovanje Telekom Slovenije
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ekskluzivna ponudba

Ekskluzivna ponudba

Odkrijte vrhunske izdelke, ki so ta mesec na voljo po posebej ugodnih cenah. Kupite jih lahko na do 24 obrokov brez obresti.
Modri Fon marca

Modri Fon marca

V pomlad zakorakajte z novim mobitelom Redmi Note 15 Pro z vzdržljivo baterijo ali Note 15 Pro+ z večjo odpornostjo.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.