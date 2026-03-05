Telekom Slovenije je na ravni skupine lani pridelal 60,6 milijona evrov čistega dobička, kar je deset odstotkov več kot v letu pred tem. Prihodki so bili s 740,5 milijona evrov višji za štiri odstotke. Tako dobiček kot prihodki so presegli tudi načrte, zato so v Telekomu poslovanje označili kot zelo uspešno.

"Skupina Telekom Slovenije je v letu 2025 poslovala zelo uspešno in kljub izjemno konkurenčnemu trgu presegla zastavljene cilje," so ob objavi nerevidiranih rezultatov lanskega poslovanja zapisali v največjem telekomunikacijskem operaterju v državi.

Prihodki skupine so bili s 740,5 milijona evrov za štiri odstotke višji kot v letu 2024 in za dva odstotka nad načrtovanimi. Rast prihodkov je bila po pojasnilih podjetja dosežena v vseh treh ključnih stebrih poslovanja: v mobilnem segmentu, fiksnem širokopasovnem dostopu ter v segmentu IT-storitev in blaga.

Več uporabnikov in priključkov

Skupina je imela ob koncu leta skupno 2.037.181 mobilnih maloprodajnih uporabnikov, kar je bilo dva odstotka več kot konec leta 2024. Ob tem je imela 325.242 fiksnih maloprodajnih širokopasovnih priključkov oz. za tri odstotke več kot leto pred tem.

Po večletnem obdobju padanja od prvega četrtletja leta 2023 skupina vsako trimesečje povečuje število mobilnih in fiksnih širokopasovnih uporabnikov, so se pohvalili v Telekomu.

Dobiček iz poslovanja pred obrestmi, amortizacijo in davki (EBITDA) skupine je dosegel 256,8 milijona evrov, kar je sedem odstotkov več kot v letu pred tem in tri odstotke nad načrtovano ravnjo. Dobiček iz poslovanja (EBIT) je z 82 milijoni evrov zrasel za 13 odstotkov. Čisti dobiček pa je bil s 60,6 milijona evrov višji za deset odstotkov in obenem za 13 odstotkov presegel načrte.