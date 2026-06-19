Žreb Slovencem namenil Belgijo in Noreško. "Lahko bi bilo boljše, lahko bi bilo slabše."

Slovenska članska futsalska reprezentanca se bo v glavnem delu kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2028 pomerila Belgijo in Norveško v skupini 11, so sporočili z Nogometne zveze Slovenije.

"Z žrebom si lahko včasih bolj, včasih pa malo manj zadovoljen. Lahko bi bilo boljše, lahko bi bilo slabše. Vesel sem, ker smo bili nosilci, zato smo mirneje pričakovali žreb. Na koncu smo dobili stara znanca: Belgijo z zadnjega evropskega prvenstva ter Norveško, s katero smo se merili v zadnjih kvalifikacijah. Postaviti se moramo v vlogo favorita skupine, to vlogo upravičiti ter se uvrstiti v elitni del kvalifikacij," je po žrebu povedal selektor Tomislav Horvat.

V evropske kvalifikacije se je prijavilo 48 reprezentanc. Štiriindvajset najnižje uvrščenih ekip je kvalifikacije začelo v predkrogu, ki je bil med 6. in 15. aprilom 2026. Iz predkroga se je v glavni krog uvrstilo 12 ekip.

Skupaj bo v glavnem krogu nastopilo 36 ekip, razdeljenih v 12 skupin s po tremi reprezentancami. Glavni krog kvalifikacij bo po sistemu doma in v gosteh.

Slovenija bo tako z obema tekmicama odigrala po dve tekmi, eno doma in eno v gosteh, s ciljem prebiti se v elitni krog kvalifikacij.

Tekme glavnega kroga bodo v štirih reprezentančnih terminih: 12.-21. oktober 2026, 2.-11. november 2026, 6.-9. december 2026 in 22. februar-3. marec 2027.

V elitni krog se bo uvrstilo 12 zmagovalk skupin in štiri najboljše drugouvrščene reprezentance. Preostalih osem drugouvrščenih ekip bo igralo dodatne kvalifikacije glavnega kroga.

Te bodo na dve tekmi, doma in v gosteh, štirje zmagovalci pa se bodo pridružili udeležencem elitnega kroga.

V elitnem krogu kvalifikacij bo nastopilo 20 reprezentanc, razdeljenih v pet skupin s po štirimi ekipami. Tudi v tej fazi bo vsaka reprezentanca z vsako igrala doma in v gosteh.

Zmagovalke vseh petih skupin se bodo neposredno uvrstile na SP, štiri najboljše drugouvrščene ekipe pa bodo napredovale v zaključni "play-off".

V njem bodo štiri reprezentance razdeljene v dva para. Tudi tu bodo ekipe igrale na dve tekmi, doma in v gosteh, zmagovalca obeh parov pa si bosta zagotovila še zadnji evropski vozovnici za SP 2028.

Prizorišče prvenstva še ni potrjeno, med kandidatkami za organizacijo pa se omenjajo Indonezija, Kuvajt, Maroko in Španija.

Naslov svetovnega prvaka bo branila Brazilija, ki je na zadnjem svetovnem prvenstvu v finalu premagala Argentino z 2:1.

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