Poljska nogometna zveza (PZPN) je sporočila tragično novico. Pri zgolj 49 letih je umrl pomočnik selektorja v poljski izbrani vrsti Jacek Magiera. Po poročanju Radia Wrocław se je trener zgrudil med tekaškim treningom.

Radio Wrocław je poročal, da se je Magiera v petek zjutraj odpravil na tek, a se je med treningom zgrudil. Hitro so ga prepeljali v bolnišnico v Vroclavu, kjer pa mu kljub dolgemu oživljanju žal niso več mogli pomagati. Magiera je bil od julija 2025 pomočnik trenerja Jana Urbana v poljski izbrani vrsti. Pred tem je bil pomočnik pri reprezentanci do 18 let, uspešno je vodil Legio Varšava in delal kot trener v klubih, kot sta Zagłębie Sosnowiec in Śląsk Wrocław.

Še kot igralec je bil med drugi član Legie Varšava, s katero je dvakrat osvojil poljsko prvenstvo, poljski pokal in poljski superpokal. Igral je tudi za klube, kot sta Widzew Łódź in Cracovia.