Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Sa. B.

Petek,
15. 5. 2026,
14.04

Osveženo pred

1 ura, 6 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,07

Natisni članek

Natisni članek
Solkan PU Nova Gorica policija smrt prometna nesreča

Petek, 15. 5. 2026, 14.04

1 ura, 6 minut

V prometni nesreči umrl 74-letni voznik osebnega vozila

Avtor:
Sa. B.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,07
prometna nesreča | Fotografija je simbolična. | Foto STA

Fotografija je simbolična.

Foto: STA

Z novogoriške policijske uprave so sporočili, da se je nekaj pred 12. uro na glavni cesti Plave–Solkan zgodila prometna nesreča, v kateri je umrl 74-letni voznik osebnega avtomobila.

Po do zdaj znanih podatkih je voznik med vožnjo po Soški cesti iz smeri Plav proti Solkanu iz še neznanega razloga nenadoma zapeljal na nasprotno smerno vozišče in čelno trčil v kamniti zid. Po trčenju je ostal ukleščen v vozilu. Gasilci so ga s tehničnim posegom rešili iz avtomobila in začeli oživljati, vendar ni kazal znakov življenja.

Na kraj so prispeli tudi reševalci NMP ZD Nova Gorica, ki so vozniku nudili prvo pomoč, vendar je kljub prizadevanjem gasilcev in reševalcev na kraju nesreče umrl.

O prometni nesreči s smrtnim izidom sta bili obveščeni tudi preiskovalna sodnica novogoriškega okrožnega sodišča in tamkajšnja okrožna državna tožilka. Policija nadaljuje preiskavo vseh okoliščin prometne nesreče in bo z vsemi ugotovitvami pisno seznanila Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici, so sporočili.

Na cestah na severnem Primorskem so letos v dveh prometnih nesrečah umrli štirje ljudje.
kombi, tihotapljenje, ljudje, migranti
Novice V kombiju tihotapil 18 tujcev
slovenska policija, policija, policijsko vozilo
Novice Našli so mladoletnico iz Kranja
policija, lažno SMS sporočilo
Novice Ste prejeli SMS sporočilo o prometnem prekršku? Policija opozarja, da gre za prevaro.
Solkan PU Nova Gorica policija smrt prometna nesreča
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakupi do 24 obrokov

Nakupi do 24 obrokov

Preverite pestro ponudbo televizorjev, računalnikov, zvočnikov, skirojev, pomivalnih in sušilnih strojev, izdelkov za vrt in okolico. Dostava je brezplačna.
Modri Fon maja

Modri Fon maja

Z mobitelom Honor Magic8 Pro ali Honor 600 Lite dobite vrhunsko tehnologijo, izjemno vzdržljivost in napredne funkcije. Preverite.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Če optike še nimate, je rešitev NEO 5G prek mobilnega omrežja.