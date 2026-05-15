V prometni nesreči umrl 74-letni voznik osebnega vozila

Z novogoriške policijske uprave so sporočili, da se je nekaj pred 12. uro na glavni cesti Plave–Solkan zgodila prometna nesreča, v kateri je umrl 74-letni voznik osebnega avtomobila.

Po do zdaj znanih podatkih je voznik med vožnjo po Soški cesti iz smeri Plav proti Solkanu iz še neznanega razloga nenadoma zapeljal na nasprotno smerno vozišče in čelno trčil v kamniti zid. Po trčenju je ostal ukleščen v vozilu. Gasilci so ga s tehničnim posegom rešili iz avtomobila in začeli oživljati, vendar ni kazal znakov življenja.

Na kraj so prispeli tudi reševalci NMP ZD Nova Gorica, ki so vozniku nudili prvo pomoč, vendar je kljub prizadevanjem gasilcev in reševalcev na kraju nesreče umrl.

O prometni nesreči s smrtnim izidom sta bili obveščeni tudi preiskovalna sodnica novogoriškega okrožnega sodišča in tamkajšnja okrožna državna tožilka. Policija nadaljuje preiskavo vseh okoliščin prometne nesreče in bo z vsemi ugotovitvami pisno seznanila Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici, so sporočili.

Na cestah na severnem Primorskem so letos v dveh prometnih nesrečah umrli štirje ljudje.