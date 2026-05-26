Torek, 26. 5. 2026, 8.42
Svetovno prvenstvo v hokeju, dvanajsti dan
Danci o končni usodi Slovencev, Slovaki in Švedi za napredovanje
Slovenska hokejska reprezentanca je na svetovnem prvenstvu elitne skupine v Švici v ponedeljek zvečer odigrala zadnjo tekmo in suvereno, s 5:1, premagala Italijo ter si zagotovila obstanek v elitni konkurenci. Zasedba Eda Terglava bi lahko tekmovanje sklenila na šestem mestu skupine B, kjer ima točko več od Danske, ki jo danes čaka še srečanje z Norveško. Za napredovanje bosta med sabo v slovenski skupini obračunali tudi Švedska in Slovaška. V skupini A se bosta za prvo mesto na poslastici pomerili Švica in Finska, pomemben obračun čaka tudi ZDA in Avstrijo.
Poleg Italije je iz elitne skupine letos izpadla še Velika Britanija, zadnja v drugi predtekmovalni skupini v Zürichu. Leta 2027 bosta med elito igrala Kazahstan in Ukrajina.
SP v hokeju, predtekmovanje (Zürich, Fribourg)
Torek, 26. maj:
Lestvici
Tekmovalni sistem: štirje v četrtfinale, zadnji v nižji kakovostni razred
Na prvenstvu sodeluje 16 reprezentanc, ki so razdeljene v dve predtekmovalni skupini s po osmimi članicami.
Vsaka reprezentanca na predtekmovanju odigra sedem tekem, po koncu tega dela pa najboljše štiri iz vsake skupine napredujejo v četrtfinale, zadnja iz vsake skupine izpade v nižji kakovostni razred, divizijo I, skupino A.
Cilj Slovencev je obstanek med elito, kar jim dvakrat zapored še nikoli ni uspelo.
Slovenska reprezentanca
Vratarji (3): Lukaš HORAK (Olimpija Ljubljana/SLO), Luka KOLIN (Olimpija Ljubljana/SLO), Žan US (Jesenice/SLO)
Branilci (8): Rožle BOHINC (Olimpija Ljubljana/SLO), Aljoša CRNOVIĆ (Olimpija Ljubljana/SLO), Jan ĆOSIĆ (Olimpija Ljubljana/SLO), Jan GOLIČIČ (Blainville-Boisbriand Armada/CAN), Blaž GREGORC (Olimpija Ljubljana/SLO), Aleksandar MAGOVAC (Amiens/FRA), Maks PERČIČ (Slavia Praha/CZE), Miha ŠTEBIH (Horacka Slavia Trebič/CZE)
Napadalci (14): Miha BERIČIČ (Olimpija Ljubljana/SLO), Jan DROZG (Olimpija Ljubljana/SLO), Žan JEZOVŠEK (Lindau Islanders/GER), Anže KURALT (Fehervar/HUN), Nace LANGUS (Augustana University/USA), Marcel MAHKOVEC (Olimpija Ljubljana/SLO), Luka MAVER (Black Wings Linz/AUT), Ken OGRAJENŠEK (Black Wings Linz/AUT), Robert SABOLIČ (Olimpija Ljubljana/SLO), Nik SIMŠIČ (Olimpija Ljubljana/SLO), Filip SITAR (Rensselaer Polytechnic Institute/USA), Jaka SODJA (Olimpija Ljubljana/SLO), Rok TIČAR (Pustertal/ITA), Matic Török (Ilves/FIN).
Selektor: Edo TERGLAV
Pomočnik selektorja: Andrej TAVŽELJ, Gorazd DRINOVEC, Klemen MOHORIČ (vratarji), Domen RAMŠAK (videoanaliza)
Tehnični vodja: Milan DRAGAN, Borut BITEŽNIK
Zdravnik: Andrej Lenart ZORE
Terapevt/-ka: Matjaž CVENČEK, Špela PERČIČ
Generalni sekretar: Dejan KONTREC
Vodja reprezentance: Jure PENKO
Predstavnik za medije: Rok SRAKAR
Razpored tekem slovenske reprezentance na SP:
Sobota, 16. maj:
Slovenija : Češka 3:2* – podaljšek
Nedelja, 17. maj:
Norveška : Slovenija 4:0
Torek, 19. maj:
Slovenija : Slovaška 4:5** – kazenski streli
Sreda, 20. maj:
Švedska : Slovenija 6:0
Petek, 22. maj:
Kanada : Slovenija 3:1
Sobota, 23. maj:
Danska : Slovenija 4:0
Ponedeljek, 25. maj:
Slovenija : Italija 5:1
