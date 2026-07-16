Žavbija "moti" obisk Urške Bačovnik Janša. Kam vse je šla Tina Gaber Golob?

Poslanec Gibanja Svoboda Lenart Žavbi je na vlado naslovil vprašanje v zvezi z gostovanjem predsednika vlade Janeza Janše in njegove žene Urške Bačovnik Janša v Parizu. Kaj točno ga zanima, je objavljeno v članku, problematiko je izpostavila poslanka SDS Jana Gržinič, ki je zapisala, da "poslanca Žavbija iskreno moti soproga predsednika vlade". Ob tem je poslanka spomnila, da je tudi prejšnja vlada Roberta Goloba na vladnih profilih objavljala Tino Gaber Golob, ki se je s soprogom redno udeleževala gostovanj.

Premier Janša in njegova žena Urška Bačovnik Janša sta v ponedeljek in torek gostovala v Parizu. Janša se je najprej srečal z voditelji držav in vlad Koalicije voljnih, nato pa sta se skupaj z ženo udeležila še slavnostne večerje v predsedniški palači, ki jo je gostil francoski predsednik Emmanuel Macron. Naslednji dan sta se udeležila še slovesnosti ob praznovanju državnega praznika. Posnetke iz Pariza je vlada delila na svojih profilih na družbenih omrežjih.

Eden izmed objavljenih posnetkov (prihod premierja in njegove žene na Elizejske poljane):

Naslednji dan je poslanec Gibanja Svoboda Lenart Žavbi vladi postavil vprašanje. Kot je razvidno s spletne strani državnega zbora, je to vezano na udeležbo predsednika vlade Janeza Janše in gospe Urške Bačovnik Janša ter delegacije na srečanju Koalicije voljnih v podporo Ukrajini v Parizu med 13. in 14. julijem.

Poslansko vprašanje, ki ga je predsedniku vlade Janezu Janši zastavil Lenart Žavbi:



Spoštovani predsednik vlade, na podlagi javno dostopnih informacij in medijskega poročanja o vaši udeležbi, udeležbi gospe Urške Bačovnik Janša ter slovenske delegacije na srečanju Koalicije voljnih v podporo Ukrajini v Parizu 13. julija 2026 ter udeležbi na slovesnostih ob francoskem državnem prazniku 14. julija 2026 vas zaradi zagotavljanja transparentnosti pri organizaciji uradnih potovanj in porabi javnih sredstev prosimo za odgovore na naslednja vprašanja: 1. Koliko članov je štela slovenska delegacija na srečanju Koalicije voljnih v podporo Ukrajini v Parizu? Prosimo za imenski seznam članov delegacije in spremljevalnega osebja ter navedbo nalog posameznih oseb. 2. Kako je slovenska delegacija potovala v Pariz in nazaj? Ali je bilo za prevoz delegacije najeto zasebno letalo? Če da, katero letalo oziroma kateri prevoznik je bil najet, kolikšen je bil strošek najema? 3. Kolikšni so bili skupni stroški službene poti slovenske delegacije v Pariz? Prosimo za pregled stroškov za vsakega člana delegacije posebej, z navedbo stroškov prevoza, nastanitve, dnevnic, lokalnega prevoza, varovanja in drugih stroškov, financiranih iz državnega proračuna. 4. Kolikšni so bili skupni stroški udeležbe gospe Urške Bačovnik Janša na obisku v Parizu? Prosimo za razčlenitev stroškov po posameznih postavkah (prevoz, nastanitev, lokalni prevoz, protokol, varovanje in drugi stroški) ter navedbo, iz katerih virov so bili posamezni stroški kriti (državni proračun, organizator ali zasebna sredstva). 5. Ali je gospa Urška Bačovnik Janša prejela uradno vabilo francoske strani za udeležbo na slavnostni večerji ob dnevu Bastilje in na vojaški paradi 14. julija 2026? Če da, prosimo za posredovanje vabila. 6. Kakšna je bila uradna vloga gospe Urške Bačovnik Janša med obiskom v Parizu? Katerih uradnih dogodkov se je udeležila in katere naloge je opravljala? 7. Ali je bil za partnerje voditeljev držav in vlad organiziran poseben spremljevalni oziroma damski program? Če da, katerih dogodkov se je udeležila gospa Urška Bačovnik Janša. Prosimo za posredovanje scenarija damskega programa. 8. Kakšen je bil namen udeležbe predsednika Vlade Republike Slovenije in gospe Urške Bačovnik Janša na vojaški paradi ob francoskem državnem prazniku? Kakšne konkretne koristi oziroma rezultati za Republiko Slovenijo so izhajali iz udeležbe predsednika vlade na vojaški paradi in spremljajočih protokolarnih dogodkih? Prosimo za navedbo konkretnih političnih, diplomatskih, gospodarskih ali drugih učinkov, ki upravičujejo porabo javnih sredstev za ta del obiska. 9. Prosimo tudi za posredovanje celotnega uradnega programa obiska predsednika vlade in slovenske delegacije v Parizu za dneva 13. in 14. julij 2026, vključno s protokolarnimi in spremljevalnimi dogodki. 10. Po poročanju medijev je predsednik vlade Janez Janša po zaključku obiska v Parizu z vlakom odpotoval v Kijev. Kako se je po njegovem odhodu v Republiko Slovenijo vrnila gospa Urška Bačovnik Janša, kdo je organiziral njen prevoz ter na čigave stroške je bila pot opravljena? Prosimo za navedbo uporabljenih prevoznih sredstev doma in v tujini, vseh s tem povezanih stroškov in vira njihovega financiranja. Prav tako prosimo za poimenski seznam vseh oseb, ki so skupaj z gospo Urško Bačovnik Janša potovale iz Pariza v Republiko Slovenijo, ter navedbo njihove funkcije oziroma vloge. Hvala za odgovor.

Golobova vlada objavljala posnetke Tine Gaber

Po navedbah poslanke SDS Jane Gržinič naj bi sicer Žavbi zastavil poslansko vprašanje, kako si vlada dovoli objavljati ženo Janeza Janše na vladnih profilih. Ob tem je spomnila, da je tudi prejšnja vlada Roberta Goloba na vladnih profilih redno objavljala fotografije in posnetke sprva premierjeve partnerke, kasneje pa žene Tine Gaber Golob.

Poslanka je opozorila na štiri primere. Med drugim je spomnila, da je takratna vlada objavila fotografije Tine Gaber Golob, ki je z ženo makedonskega premierja ter ženo makedonskega ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in vodno gospodarstvo obiskala Dom upokojencev Kranj. Vlada je objavila tudi novico, da je ob robu vrha voditeljev članic zveze Nato v litovski prestolnici Vilni julija 2023 vzporedno potekal damski program, ki se ga je udeležila tudi partnerica takratnega premierja Goloba. Avgusta 2025 pa so objavili njeno pismo, ki ga je poslala v podporo Gazi in je bilo naslovljeno na partnerje tujih voditeljev.

Poslanca Žavbija iskreno moti soproga predsednika vlade. Postavil je poslansko vprašanje, kako si vlada dovoli objavljati soprogo Janeza Janše na vladnih profilih.



Za spomin (ker ga v Svobodi res hitro izgubljajo) mu prilagam 4 vladne objave o Tini Gaber. Vključno a tistim… pic.twitter.com/eTnk04WMmG — Jana Gržinič (@JanaGrzinic) July 16, 2026

Spomnimo, večkrat so na svojih profilih objavili tudi fotografije iz Pariza, kjer sta na povabilo Macrona takratni premier in njegova žena večkrat gostovala. Med drugim sta se udeležila slavnostnega odprtja prenovljene katedrale Notre-Dame v Parizu, kjer sta se srečala z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom. Kakšni stroški so ob tem nastali, ni znano.