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Avtor:
K. M.

Četrtek,
16. 7. 2026,
6.44

Osveženo pred

10 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,33

Natisni članek

Natisni članek
Hvar neurje toča

Četrtek, 16. 7. 2026, 6.44

10 minut

Enega najbolj turističnih hrvaških otokov zadel meteocunami #video

Avtor:
K. M.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,33

V sredo zvečer je severni in sredni del Jadrana prizadelo hudo neurje. Popoldne se je nad severno Italijo razvil sistem nevihtnih oblakov, ki je prinesel hude nevihte s točo, s premerom tudi do osem centimetrov. V Starem Gradu na Hvaru pa se je pojavil redek pojav, meteocunami.

Zaradi toče in podrtih dreves so večje število intervencij opravili zadrski gasilci, na obali so reševali tudi prevrnjeno jadrnico. 

Nenadne spremembe morske gladine so zabeležili na številnih območjih severnega in zlasti srednjega Jadrana. Morje se je na obalo zlilo v Pulju, enak pojav pa so zabeležili tudi na nižjih delih obale v Zadru.

Na Hvaru pojav meteocunamija 

Okoli 23. ure pa je Stari Grad na Hvaru zadel t. i. meteocunami. Sprva se je pojavila plima, ko se je morska gladina dvignila za več kot 30 centimetrov, nato pa se je morje nenadoma spustilo za približno 60 centimetrov pod normalno gladino, zaradi česar so čolni ostali na suhem.

"Na spodnjem delu obale se je morje dvignilo za približno 30 centimetrov. Najbolj presenečeni so bili turisti, ki so ta pojav verjetno videli prvič. Nekaterim je morje segalo do kolen in so bežali pred valovanjem morja. Sledila je oseka, takrat so se čolni dotaknili morskega dna," je povedal bralec Dalmacije Danas.

Kaj je meteocunami?
Za razliko od klasičnega cunamija, ki ga povzroči potres, meteocunami sprožijo nenadne spremembe atmosferskega tlaka in močan veter med nevihtnimi sistemi. Nevihtna fronta ustvari val, ki se premika proti obali ter se z vstopom v plitva območja in zalive še okrepi. Strokovnjaki poudarjajo, da je te dogodke skoraj nemogoče napovedati.
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