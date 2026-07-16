Rusi z balističnimi raketami nad Kijev #vŽivo

V ruskem napadu z balističnimi raketami na Kijev sta ponoči umrli dve osebi, še najmanj šest ljudi pa je bilo ranjenih, je danes sporočil kijevski župan Vitalij Kličko. Napad se je zgodil nekaj ur po obisku predsednice Evropske komisije Ursule von der Leyen in voditeljev držav jugovzhodne Evrope v ukrajinski prestolnici.

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10.03 V ruskem napadu na Kijev dva mrtva in več ranjenih

10.03 V ruskem napadu na Kijev dva mrtva in več ranjenih

Ukrajinske zračne sile so najprej zaznale približevanje več balističnih raket prestolnici, posledično so bili v kijevskih in več drugih ukrajinskih regijah sproženi alarmi za opozarjanje na zračno nevarnost, poroča ukrajinska tiskovna agencija Ukrinform.

"Dve osebi v Kijevu sta bili ubiti v sovražnem napadu," je sporočil kijevski župan Vitalij Kličko. Po navedbah Ukrinforma je dodal, da je bilo še šest ljudi ranjenih, med njimi tudi 16-letnik. Tri od ranjenih so odpeljali v bolnišnico.

Kličko je pred tem na Telegramu zapisal, da so v skladiščnih objektih v četrti Sjatošinski na zahodu in na nestanovanjskem območju v četrti Darnicki na vzhodu prestolnice izbruhnili požari.

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Po navedbah župana Harkova Ihorja Terehova je bilo to drugo največje ukrajinsko mesto tarča napadov z brezpilotnimi letalniki.

Napad na Kijev se je zgodil nekaj ur po obisku predsednice Evropske komisije Ursule von der Leyen in voditeljev držav jugovzhodne Evrope v ukrajinski prestolnici, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Vrha Jugovzhodna Evropa-Ukrajina se je udeležil tudi predsednik slovenske vlade Janez Janša.

Von der Leyen je v sredo v Kijevu napovedala, da bosta EU in Ukrajina sklenili partnerstvo pri proizvodnji dronov. Podobne dvostranske sporazume je Kijev v zadnjih mesecih podpisal tudi z več evropskimi in bližnjevzhodnimi državami.

Predsednik ZDA Donald Trump pa je prejšnji teden naznanil, da namerava Ukrajini dodeliti pravico za proizvodnjo raket za sistem zračne obrambe patriot. Kijev te potrebuje, ker mu pri sestreljevanju ruskih balističnih raket primanjkuje zalog.