Mračna napoved zatona Evrope

Po mnenju številnih ekonomistov Evropa gospodarsko zelo zaostaja za ZDA. Je to res?

Leta 2014 je bil povprečni dohodek na prebivalca v Franciji 37.024 dolarjev (32.437 evrov), v ameriški zvezni državi Misisipi pa 36.184 dolarjev (31.701 evra). Deset let pozneje pa je povprečni Francoz zaslužil 46.103 dolarjev (40.391 evra) na leto, njegov kolega v Misisipiju pa 55.876 dolarjev (48.953 evrov), piše švicarski medij Watson.

Bogata država, v kateri je glavna tema draginja

Ali te številke dokazujejo, da imajo prav tisti ekonomisti, ki trdijo, da so prebivalci najrevnejše ameriške zvezne države v boljšem položaju kot prebivalci ene najbogatejših evropskih držav?

Po drugi strani pa se postavlja vprašanje, kako je mogoče, da je v ZDA glavna tema, da si povprečni ljudje zaradi visokih cen in inflacije težko privoščijo osnovne življenjske dobrine, se sprašuje švicarski medij.

Življenje od plače do plače

"Zakaj beremo tudi, da v domnevno najbogatejši državi na svetu približno polovica prebivalstva živi od plače do plače in jo finančno vrže iz tira že nenačrtovani strošek v višini le 400 dolarjev (350 evrov)?"

"Ekonomija pogosto trdi, da je eksaktna znanost, vendar ni. Vse je odvisno od tega, kaj primerjate. Če kot merilo uporabite bruto domači proizvod (BDP) – torej vse blago in storitve, proizvedene v državi – potem imajo prav tisti, ki so Evropo že odpisali. Če pa primerjate kupno moč oziroma življenjske stroške v posamezni državi (BDP PPP), se slika popolnoma spremeni."

Primerjava med Francijo in Misisipijem

Kot v svojem članku na spletni platformi Substack poudarja Nobelov nagrajenec Paul Krugman, se razmerje pri BDP, ki upošteva primerjavo kupne moči oziroma življenjskih stroškov, med ZDA in Francijo v zadnjih 25 letih komajda kaj spremenilo.

Ameriški ekonomist trdi: "Evropa preprosto ni tako revna kot Misisipi. Poleg tega se Evropa v mnogih pogledih zagotovo lahko kosa z ZDA."

Ameriška produktivnost je večja od evropske

Vendar pa je neizpodbitno, da se je produktivnost v ameriškem gospodarstvu bistveno bolj povečala kot v evropskem. To je skoraj izključno posledica tehnološkega sektorja.

To velja tudi za odnos med ameriškimi zveznimi državami. "Dohodek na prebivalca, merjen po fiksnih cenah, se je v Kaliforniji povečal bolj kot v Teksasu. Kljub temu teksaška vlada (…) ne naroča nobenih študij za preučitev upadajoče konkurenčnosti svoje zvezne države," poudarja Krugman.

Zakaj imajo Evropejci nižji realni BDP na prebivalca od Američanov

EU pa je storila prav to. Mario Draghi, nekdanji predsednik Evropske centralne banke in italijanski premier, je leta 2023 pripravil takšno poročilo, v katerem je navedel celo vrsto ukrepov za izboljšanje konkurenčnosti Evrope. V kolikšni meri so bili ti ukrepi izvedeni, pa je druga zgodba.

Višja produktivnost v ZDA ima tudi zelo vsakdanji razlog: Američani delajo več in dlje, medtem ko Evropejci uživajo v počitnicah in se lahko zanesejo na bolj celovito socialno državo. "Nižjega dohodka na prebivalca v Evropi zato ne moremo obravnavati kot težavo, temveč kot posledico izbire. Izbire, ki šteje druge stvari za pomembnejše od dela," ugotavlja Krugman.

Francozi živijo dlje od Američanov

Glede na to tudi ni naključje, da je povprečna pričakovana življenjska doba v Franciji za 4,7 leta daljša kot v ZDA. Če za primerjavo vzamemo Alabamo – ameriško zvezno državo, ki je prav tako revna kot Misisipi – pa kar za devet let.

"Draghijevo poročilo kaže, da Evropa resnično potrebuje nekaj reform, če noče zaostati za ZDA in morda kmalu tudi za Kitajsko. Pogosto omenjeni strah, da bo Evropa postala velikanski Disneyland, pa je neutemeljen."

Na primer, najnovejša lestvica mest z najvišjo kakovostjo življenja navaja štiri evropska mesta – vključno z Zürichom in Ženevo –, vendar niti enega ameriškega, še piše Watson.