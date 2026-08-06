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Avtorji:
Na. R., STA

Četrtek,
6. 8. 2026,
9.40

Osveženo pred

45 minut

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Natisni članek

Natisni članek
ZDA carine Donald Trump sodišče dokument tožba vračilo

Četrtek, 6. 8. 2026, 9.40

45 minut

ZDA vrnile približno 86 milijard evrov pobranih carin

Avtorji:
Na. R., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

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Trump, carine | Francoska tiskovna agencija AFP, ki je poročala o novici, se sklicuje na sodne dokumente. | Foto Reuters

Francoska tiskovna agencija AFP, ki je poročala o novici, se sklicuje na sodne dokumente.

Foto: Reuters

Vlada ameriškega predsednika Donalda Trumpa je od letošnje odločitve vrhovnega sodišča, da so tako imenovane vzajemne carine nezakonite, vrnila približno 100 milijard dolarjev (86,62 milijard evrov), pobranih s temi nezakonitimi dajatvami.

Omenjena vsota predstavlja okrog 60 odstotkov skupnega zneska 166 milijard dolarjev (143,8 milijard evrov), ki jih je Trumpova vlada pobrala od ameriških uvoznikov.

Trump še vedno vztraja, da višje carine, ki jih uvaja, plačujejo tuje države, iz katerih prihaja blago v ZDA.

Po razveljavitvi vzajemnih carin ameriški predsednik sicer dajatve uvaja po drugih zakonih. Tudi te pa so predmet tožb.

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