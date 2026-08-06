Četrtek, 6. 8. 2026, 9.40
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ZDA vrnile približno 86 milijard evrov pobranih carin
Vlada ameriškega predsednika Donalda Trumpa je od letošnje odločitve vrhovnega sodišča, da so tako imenovane vzajemne carine nezakonite, vrnila približno 100 milijard dolarjev (86,62 milijard evrov), pobranih s temi nezakonitimi dajatvami.
Omenjena vsota predstavlja okrog 60 odstotkov skupnega zneska 166 milijard dolarjev (143,8 milijard evrov), ki jih je Trumpova vlada pobrala od ameriških uvoznikov.
Trump še vedno vztraja, da višje carine, ki jih uvaja, plačujejo tuje države, iz katerih prihaja blago v ZDA.
Po razveljavitvi vzajemnih carin ameriški predsednik sicer dajatve uvaja po drugih zakonih. Tudi te pa so predmet tožb.