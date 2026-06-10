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Avtor:
A. Ž.

Sreda,
10. 6. 2026,
15.24

Osveženo pred

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Natisni članek

Natisni članek
Nemčija McKinsey gospodarstvo

Sreda, 10. 6. 2026, 15.24

1 ura, 2 minuti

Prihaja pomembno sporočilo: To je konec starega modela

Avtor:
A. Ž.

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Berlin | Je stari nemški poslovni model – nakup poceni energije, optimizacija procesov in prodaja dragih specializiranih izdelkov v tujino – pri koncu? | Foto Guliverimage

Je stari nemški poslovni model – nakup poceni energije, optimizacija procesov in prodaja dragih specializiranih izdelkov v tujino – pri koncu?

Foto: Guliverimage

Le 0,2 odstotka nemških podjetij je odgovornih za 47 odstotkov celotne rasti produktivnosti v Nemčiji. To je rezultat analize svetovalnega podjetja McKinsey, ki je pregledala 16.200 podjetij – presek predstavlja približno tretjino nemškega bruto domačega proizvoda (BDP). Le 29 preučevanih podjetij je poganjalo gospodarstvo naprej. Preostala so v najboljšem primeru povzročila stagnacijo ali pa celo upočasnila rast.

Ameriško svetovalno podjetje McKinsey ne navaja, katerih 29 podjetij spodbuja rast Nemčije oziroma iz katerih sektorjev prihajajo. Razkrivajo le, da gre za podjetja, ki delujejo pogumno in ne oklevajo. Podjetja, ki so se bolj drzno lotila procesov preobrazbe, so sistematično dosegla boljše rezultate.

Je stari nemški poslovni model pri koncu?

To se ujema z ugotovitvijo, da je stari nemški poslovni model – nakup poceni energije, optimizacija procesov in prodaja dragih specializiranih izdelkov v tujino – pri koncu. Tisti, ki zgolj optimizirajo obstoječi sistem, bodo propadli skupaj z Nemčijo kot poslovno lokacijo, ki se osredotoča na optimizacijo, ne na rast, piše nemški poslovni medij Capital.

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Dobra novica pa se skriva v istem sporočilu: če tako malo podjetij spodbuja nemško produktivnost, je potencial še toliko večji. In očitno so mnogi poslovni voditelji prepoznali težavo.

Potreba po spremembah

V anketi med 80 direktorji velikih in srednje velikih podjetij spomladi 2026 jih je 65 odstotkov navedlo nujno potrebo po temeljnih, prelomnih spremembah, in to takoj ali v prihodnjih dveh letih. Toda ali bo to spoznanje privedlo do dejanj, je povsem drugo vprašanje, piše Capital.

McKinsey opredeljuje štiri ključne izzive za nemška podjetja.

Deglobalizacija

Konkurenčni bloki, carine in trgovinske vojne povzročajo nestabilnost dobavnih verig.

Premik vodilnih trgov

Kitajska se iz stranke preoblikuje v resnega konkurenta na področju prej ključnih nemških tehnologij.

Kapital

Potencialno uspešna podjetja se pokažejo v nekaj mesecih, vrednotenja se zato ločujejo od tradicionalnih kazalnikov poslovanja. Kapital tako ostaja strukturno nedostopen nemškim malim in srednje velikim podjetjem.

Umetna inteligenca

Globalno gledano umetna inteligenca dozoreva, vendar je v Nemčiji še vedno prepogosto omejena na pilotne projekte.

McKinsey nemškim podjetjem predlaga naslednje rešitve

Radikalna preureditev portfelja 

Nemška podjetja trenutno ustvarijo le šest odstotkov svojih prihodkov na novih področjih rasti. McKinsey jih opredeljuje skupno 18 – od infrastrukture umetne inteligence do elektrifikacije in biotehnologije. Podjetja, ki se ne bodo znebila poslovnih področij brez strukturne prihodnosti, zapravljajo vire.

Hitrost inovacij

Kitajski proizvajalci avtomobilov zdaj nova električna vozila na trg pripeljejo v 21 mesecih, medtem ko nemški proizvajalci potrebujejo 48 mesecev. To je predvsem posledica togih organizacij in slabe digitalizacije.

Prilagajanje novim partnerjem

V prihodnjih desetih letih bi se lahko do tretjina svetovne trgovine – približno 14 bilijonov ameriških dolarjev (12,1 bilijona evrov) – preusmerila na nove poti. Kitajska in Indija bosta verjetno največji upravičenki. Za Nemčijo bi lahko postale še posebej pomembne države, kot so Vietnam, Mehika in Turčija.

Umetna inteligenca

Problem je tudi rešitev. Potencial ustvarjanja vrednosti umetne inteligence za Nemčijo je ocenjen na 486 milijard ameriških dolarjev (421 milijard evrov) do leta 2030.

Ironija je, da več kot 70 odstotkov velikih nemških podjetij že uporablja umetno inteligenco, vendar jih le šest odstotkov uresničuje več kot 50 odstotkov njenega potenciala. Približno 90 odstotkov poskusov ostaja poskusov, ker so bili rezultati nezadovoljivi ali ker je bilo osebje slabo usposobljeno.

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