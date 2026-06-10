Prihaja pomembno sporočilo: To je konec starega modela

Le 0,2 odstotka nemških podjetij je odgovornih za 47 odstotkov celotne rasti produktivnosti v Nemčiji. To je rezultat analize svetovalnega podjetja McKinsey, ki je pregledala 16.200 podjetij – presek predstavlja približno tretjino nemškega bruto domačega proizvoda (BDP). Le 29 preučevanih podjetij je poganjalo gospodarstvo naprej. Preostala so v najboljšem primeru povzročila stagnacijo ali pa celo upočasnila rast.

Ameriško svetovalno podjetje McKinsey ne navaja, katerih 29 podjetij spodbuja rast Nemčije oziroma iz katerih sektorjev prihajajo. Razkrivajo le, da gre za podjetja, ki delujejo pogumno in ne oklevajo. Podjetja, ki so se bolj drzno lotila procesov preobrazbe, so sistematično dosegla boljše rezultate.

Je stari nemški poslovni model pri koncu?

To se ujema z ugotovitvijo, da je stari nemški poslovni model – nakup poceni energije, optimizacija procesov in prodaja dragih specializiranih izdelkov v tujino – pri koncu. Tisti, ki zgolj optimizirajo obstoječi sistem, bodo propadli skupaj z Nemčijo kot poslovno lokacijo, ki se osredotoča na optimizacijo, ne na rast, piše nemški poslovni medij Capital.

Dobra novica pa se skriva v istem sporočilu: če tako malo podjetij spodbuja nemško produktivnost, je potencial še toliko večji. In očitno so mnogi poslovni voditelji prepoznali težavo.

Potreba po spremembah

V anketi med 80 direktorji velikih in srednje velikih podjetij spomladi 2026 jih je 65 odstotkov navedlo nujno potrebo po temeljnih, prelomnih spremembah, in to takoj ali v prihodnjih dveh letih. Toda ali bo to spoznanje privedlo do dejanj, je povsem drugo vprašanje, piše Capital.

McKinsey opredeljuje štiri ključne izzive za nemška podjetja. Deglobalizacija Konkurenčni bloki, carine in trgovinske vojne povzročajo nestabilnost dobavnih verig. Premik vodilnih trgov Kitajska se iz stranke preoblikuje v resnega konkurenta na področju prej ključnih nemških tehnologij. Kapital Potencialno uspešna podjetja se pokažejo v nekaj mesecih, vrednotenja se zato ločujejo od tradicionalnih kazalnikov poslovanja. Kapital tako ostaja strukturno nedostopen nemškim malim in srednje velikim podjetjem. Umetna inteligenca Globalno gledano umetna inteligenca dozoreva, vendar je v Nemčiji še vedno prepogosto omejena na pilotne projekte.