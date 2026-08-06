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Avtor:
Na. R.

Četrtek,
6. 8. 2026,
8.36

Osveženo pred

12 minut

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Natisni članek

Natisni članek
Donald Trump Pete Hegseth ZDA orožje zaloga spor raketa Pentagon Bela hiša

Četrtek, 6. 8. 2026, 8.36

12 minut

Trump napadel Hegsetha, očital mu je laganje o zalogah streliva

Avtor:
Na. R.

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Termometer prikaže, kako vroč je članek.

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Donald Trump, Pete Hegseth | Navedbe so odločno zanikali tako v Beli hiši kot na Pentagonu. | Foto Reuters

Navedbe so odločno zanikali tako v Beli hiši kot na Pentagonu.

Foto: Reuters

Ameriški predsednik Donald Trump je prejšnji teden ostro obračunal z obrambnim ministrom Petom Hegsethom zaradi stanja ameriških zalog streliva. Po poročanju časnika The Washington Post je Trump očital ministru, da je Bela hiša prejela napačne informacije o razpoložljivosti orožja, kar naj bi bilo pomembno tudi v luči morebitne obnove vojaških operacij proti Iranu.

Po navedbah dveh virov, na katera se sklicuje časnik, se je pogovor odvijal v predsedniškem letovišču Camp David med zasedanjem vlade. Trump naj bi Hegsethu očital, da je verjel, da je težava s pomanjkanjem raket dolgega dosega in prestreznikov že odpravljena. Minister naj bi odgovornost za nastale razmere nato prevalil na svojega namestnika Stephena Feinberga.

Vse zanikajo

Tiskovna predstavnica Bele hiše Karoline Leavitt je poročanje označila za "popolno izmišljotino" in poudarila, da Trump še naprej popolnoma zaupa obrambnemu ministru.

Podobno je sporočil tiskovni predstavnik Pentagona Sean Parnell, ki je zatrdil, da Hegseth ni zavajal predsednika glede zalog ameriškega orožja in da odgovornosti ni prelagal na svojega namestnika. Po njegovih besedah so tudi trditve o izčrpanih zalogah streliva, sporih v vrhu Pentagona in ministrovem odnosu do Irana neutemeljene.

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