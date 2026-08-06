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Avtorji:
Na. R., STA

Četrtek,
6. 8. 2026,
6.42

Osveženo pred

37 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

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Natisni članek

Natisni članek
streljanje ZDA policija družina osumljenec

Četrtek, 6. 8. 2026, 6.42

37 minut

Strelski napad zahteval tri življenja

Avtorji:
Na. R., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

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ZDA policija | Oblasti identitete žrtev še niso razkrile, prav tako niso sporočile motiva za streljanje. | Foto Reuters

Oblasti identitete žrtev še niso razkrile, prav tako niso sporočile motiva za streljanje.

Foto: Reuters

V streljanju med člani družine v ameriški zvezni državi Severna Karolina so v sredo umrle tri osebe, ena pa je bila ranjena, so sporočile tamkajšnje oblasti. Med umrlimi je tudi domnevni storilec, poroča časopis USA Today.

Oblasti so obvestilo o streljanju dobile v sredo nekaj pred 8. uro zjutraj po krajevnem času. Incident se je zgodil na posestvu ob cesti Brooks Road v kraju Prospect Hill, približno 70 kilometrov severozahodno od Raleigha. Policisti so ob prihodu na kraj dogodka našli več oseb s strelnimi ranami.

Šerif okrožja Caswell Tony Durden je povedal, da so bile vse štiri osebe odrasli člani iste družine. Tri smrtne žrtve so našli pred hišo.

Ranjena oseba, ki je bila prav tako na kraju dogodka, je poklicala reševalne službe. Odpeljali so jo v univerzitetno bolnišnico Duke, njeno zdravstveno stanje za zdaj ni znano.

Durden je potrdil, da je med umrlimi tudi domnevni strelec, okoliščine njegove smrti pa še niso pojasnjene.

Oblasti še niso sporočile, ali si je domnevni storilec usodno strelno rano zadal sam ali ga je ustrelila druga oseba. Po neuradnih informacijah naj bi ga ustrelila ranjena oseba, ki je poklicala številko za nujne primere 911.

Cesar Gastelum
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