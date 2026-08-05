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Avtorji:
Na. R., STA

Sreda,
5. 8. 2026,
10.58

Osveženo pred

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Natisni članek
Izrael ZDA Palestina Gaza pogajanja načrt Hamas

Sreda, 5. 8. 2026, 10.58

4 minute

Načrt za Gazo

Netanjahu: Izrael ni privolil v načrt za Gazo, ki ga podpirajo ZDA

Avtorji:
Na. R., STA

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Donald Trump in Benjamin Netanjahu | Izrael je Washingtonu v ponedeljek izrazil pomisleke glede načrta o razorožitvi | Foto Reuters

Izrael je Washingtonu v ponedeljek izrazil pomisleke glede načrta o razorožitvi

Foto: Reuters

Izrael ni sprejel načrta za Gazo, ki ga podpirajo ZDA, je danes dejal izraelski premier Benjamin Netanjahu. Kot je pojasnil, načrta ni sprejel niti po tem, ko je prejel zagotovila, da naj bi se izraelska vojska s palestinskega ozemlja umaknila šele po popolni razorožitvi palestinskega islamističnega gibanja Hamas.

V videoposnetku, ki ga je objavil na družbenih omrežjih, je Netanjahu dejal, da je ekipa ameriškega predsednika Donalda Trumpa verjela, da lahko doseže razorožitev Hamasa in demilitarizacijo Gaze, poroča francoska tiskovna agencija AFP. "Poslali so nam osnutek - mi se z njim nismo strinjali, to ni naš osnutek. Poslali smo svoje pripombe," je dejal.

Netanjahu se je v ponedeljek sestal s Trumpovim Odborom za mir in prejel zagotovila, da se bo izraelska vojska s trenutnih položajev v Gazi, kjer zaseda več kot 60 odstotkov ozemlja, morala umaknila šele po razorožitvi Hamasa. Vendar pa na izraelskega premierja njegovi skrajno desni koalicijski partnerji vse bolj pritiskajo, naj zavrne dogovor, poroča AFP.

Izrael je Washingtonu v ponedeljek izrazil pomisleke glede načrta o razorožitvi, na katerega je v okviru mirovnega dogovora za Gazo v petek pristal Hamas in ki naj bi predvideval njegovo razorožitev ob postopnem umiku Izraela. Odbor za mir je tako sporočil, bo umik Izraela iz Gaze mogoč šele po popolni razorožitvi Hamasa.

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