Kljub temu da je bila točka o imenovanju Tanje Fajon za posebno predstavnico EU za Sahel umaknjena z dnevnega reda današnjega zasedanja odbora stalnih predstavnikov članic pri EU (Coreper), pa predlog za imenovanje Fajonove ostaja na mizi. Postopek bi se lahko zavlekel v jesen.

Kot so za STA pojasnili viri v Bruslju, je bila obravnava predloga visoke zunanjepolitične predstavnice unije in vodje EEAS Kaje Kallas za imenovanje Fajonove na Coreperju zgolj odložena, ni pa prišlo do umika predloga. Coreper bo tako nadaljeval obravnavo, so navedli.

"Postopek je v teku, nič se ni ustavilo," pa je na vprašanje STA, ali postopek za imenovanje novega posebnega predstavnika unije za Sahel še poteka, odgovorila tiskovna predstavnica EEAS Anitta Hipper.

Imenovanje Fajonove bi se lahko zavleklo v jesen

Postopek imenovanja Fajon se je zapletel, potem ko naj bi ga pretekli teden zaustavila Slovenija. Coreper bi moral namreč o imenovanju odločati že minuli teden, a so to točko umaknili z dnevnega reda. Nato so odločanje uvrstili na zasedanje, ki je potekalo danes, vendar so to točko znova umaknili z dnevnega reda.

Ob tem se v Bruslju v zadnjih dneh neuradno omenja možnost, da bi lahko Svet EU o imenovanju nekdanje slovenske zunanje ministrice za posebno predstavnico unije za Sahel glasoval tudi brez predhodne obravnave na Coreperju. To bi lahko storil po pisnem postopku, vendar pa je za njegovo sprožitev potrebno soglasje vseh držav članic.

Druga možnost je potrjevanje na enem od rednih zasedanj Sveta, v okviru katerega se sestajajo ministri. Zasedanja Sveta pripravlja Coreper.

V vsakem primeru kandidati oziroma kandidatke za dokončno potrditev na položaj posebnega predstavnika EU potrebujejo podporo t. i. kvalificirane večine držav članic. To pomeni 15 članic, ki predstavljajo najmanj 65 odstotkov vsega prebivalstva EU.

Potem ko so danes predstavniki držav članic uskladili stališča o predlogu proračuna unije za leto 2027, je irsko predsedstvo odpovedalo še zadnje redno zasedanje Sveta, ki je bilo za potrebe obravnave proračuna predvideno pred poletnim premorom.

Tako bi se lahko imenovanje Fajon zavleklo v jesen. Prvo zasedanje odbora stalnih predstavnikov po poletnem premoru je trenutno predvideno za 2., prvo redno zasedanje Sveta EU pa za 22. september.