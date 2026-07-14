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Avtorji:
Sa. B., STA

Torek,
14. 7. 2026,
8.43

Osveženo pred

53 minut

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Natisni članek
ZDA Kuba sankcije Donald Trump

Torek, 14. 7. 2026, 8.43

53 minut

ZDA uvedle nove sankcije proti Kubi

Avtorji:
Sa. B., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,02
Donald Trump | Turizem je tradicionalno eden ključnih stebrov kubanskega gospodarstva, vendar se je število obiskovalcev letos občutno zmanjšalo zaradi povečanega pritiska vlade Donalda Trumpa. | Foto Reuters

Turizem je tradicionalno eden ključnih stebrov kubanskega gospodarstva, vendar se je število obiskovalcev letos občutno zmanjšalo zaradi povečanega pritiska vlade Donalda Trumpa.

Foto: Reuters

ZDA so v ponedeljek uvedle nov sveženj sankcij proti Kubi, ki so usmerjene proti državnim podjetjem, paravojaškim skupinam in kubanskemu ministrstvu za turizem. Sankcije so usmerjene proti stebrom kubanske vlade in gospodarskega sistema, je sporočil State Department.

Kot so dodali v Washingtonu, so sankcije usmerjene proti prepletenim stebrom kubanskega političnega in gospodarskega sistema – državnim subjektom, ki zagotavljajo prihodke režimu, ter paravojaškim in nadzornim organizacijam, ki sodelujejo pri zatiranju političnih nasprotnikov.

Tudi proti turizmu

Na seznam sankcij so ZDA med drugim uvrstile Teritorialno vojaško milico (MTT), civilno paravojaško organizacijo Brigade za hiter odziv, ki jih ZDA opisujejo kot parapolicijske skupine pod nadzorom kubanske vlade, ter Združenje borcev kubanske revolucije (ACRC), za katero ameriške oblasti trdijo, da nadzoruje disidente. Sankcije so uperjene tudi proti več državnim podjetjem, ki se ukvarjajo z uvozom goriva in drugo trgovinsko dejavnostjo, ter kubanskemu ministrstvu za turizem.

Turizem je tradicionalno eden ključnih stebrov kubanskega gospodarstva, vendar se je število obiskovalcev letos občutno zmanjšalo zaradi povečanega pritiska vlade Donalda Trumpa, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Sankcije so več mednarodnih hotelskih verig spodbudile k zaprtju poslovanja na otoku.

Več sankcioniranih podjetij je povezanih z vojaškim konglomeratom GAESA, ki predstavlja osrednji gospodarski steber kubanske vojske. ZDA so GAESA sankcionirale že 1. maja, skupina pa je od takrat začela prodajati del svojega premoženja, da bi omilila posledice ameriških ukrepov.

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