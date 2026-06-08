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Avtor:
M. L.

Ponedeljek,
8. 6. 2026,
21.23

Osveženo pred

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Natisni članek
potres Kuba Havana

Ponedeljek, 8. 6. 2026, 21.23

1 ura, 10 minut

Kubo prizadel potres

Avtor:
M. L.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,04
Havana, Kuba | Tla v Havani so se tresla 20 sekund. | Foto Shutterstock

Tla v Havani so se tresla 20 sekund.

Foto: Shutterstock

Kubo je danes prizadel potres z magnitudo 6,1. Epicenter potresa je bil približno sto kilometrov od najbolj zahodne točke otoka, je sporočil ameriški seizmološki inštitut (USGS).

V glavnem mestu Havani so se tla tresla približno 20 sekund, prebivalci pa so bežali iz stavb na ulice, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Kubanske oblasti so sporočile, da so tresenje čutili "po celotnem zahodu države", po poročanju AFP pa naj bi ga čutili tudi v ameriški zvezni državi Floridi.

Opozorila pred cunamijem niso izdali, prav tako za zdaj ni poročil o škodi ali poškodovanih.

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