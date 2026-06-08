Kubo prizadel potres

Kubo je danes prizadel potres z magnitudo 6,1. Epicenter potresa je bil približno sto kilometrov od najbolj zahodne točke otoka, je sporočil ameriški seizmološki inštitut (USGS).

V glavnem mestu Havani so se tla tresla približno 20 sekund, prebivalci pa so bežali iz stavb na ulice, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Kubanske oblasti so sporočile, da so tresenje čutili "po celotnem zahodu države", po poročanju AFP pa naj bi ga čutili tudi v ameriški zvezni državi Floridi.

Opozorila pred cunamijem niso izdali, prav tako za zdaj ni poročil o škodi ali poškodovanih.