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Avtorji:
Sa. B., STA

Sreda,
1. 7. 2026,
8.29

Osveženo pred

34 minut

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Natisni članek

Natisni članek
Venezuela potres reševanje

Sreda, 1. 7. 2026, 8.29

34 minut

V Venezueli šest dni po potresih rešili triletnega otroka

Avtorji:
Sa. B., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

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Venezuela potres | Izpod ruševin so doslej rešili 6.461 ljudi, še več tisoč pa jih pogrešajo. | Foto Reuters

Izpod ruševin so doslej rešili 6.461 ljudi, še več tisoč pa jih pogrešajo.

Foto: Reuters

Šest dni po tem, ko sta Venezuelo prizadela katastrofalna potresa, v katerih je po zadnjih podatkih umrlo skoraj 2.000 ljudi, so reševalci v torek izpod ruševin rešili še živega triletnega otroka, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Kot je sporočila jordanska reševalna ekipa, je deček prejel prvo pomoč, nato pa so ga odpeljali v bolnišnico. Reševalna akcija je sicer potekala že po 72-urnem obdobju po potresu, ki je po navedbah strokovnjakov ključno za uspešno reševanje ljudi, ujetih pod ruševinami.

Še več tisoč jih pogrešajo

V dveh zaporednih potresih z magnitudo 7,2 ter 7,5, ki sta prejšnjo sredo prizadela Venezuelo, je po navedbah predsednika venezuelskega parlamenta Jorgeja Rodrigueza umrlo najmanj 1.943 ljudi, več kot 10.500 jih je bilo ranjenih. Izpod ruševin so doslej rešili 6.461 ljudi, še več tisoč pa jih pogrešajo.

Prve ocene satelitskih podatkov, ki jih je objavila ameriška vesoljska agencija Nasa, kažejo, da je bilo v potresih verjetno poškodovanih ali uničenih več kot 58.000 poslopij.

Več deset tisoč ljudi medtem po navedbah Združenih narodov nujno potrebuje hrano in zatočišča. Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) pa je opozorila tudi na morebitne izbruhe bolezni v državi.

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