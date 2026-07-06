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Avtor:
M. L.

Ponedeljek,
6. 7. 2026,
19.28

Osveženo pred

48 minut

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potres Venezuela

Ponedeljek, 6. 7. 2026, 19.28

48 minut

Venezuelska deklica ujeta 32 ur pod ruševinami: Jedla sem kečap in sir

Avtor:
M. L.

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Dvanajstletna Fabiana je po močnem potresu v Venezueli skoraj poldrugi dan preživela pod porušenim stanovanjskim blokom. Deklico je med potresom ob zrušitvi sten vrglo na tla. "Videla sem, kako se vse trese, pada in lomi, nato so stene začele pokati. Stena med mojim stanovanjem in sosednjim je padla. Takrat sem si mislila, da bom umrla. Ne bom preživela. Nihče me ne bo rešil," je povedala. Po 32 urah so jo rešili, posnetek nasmejane deklice, ki pokuka izpod ruševin, pa je postal viralen na družbenih omrežjih.

Njena mama Karina Blanco je mislila, da je hči mrtva, je poročal BBC. "Videla sem eno stavbo, nato praznino, kjer je bila moja, in nato spet drugo stavbo," je dejala. Zunaj porušene stavbe je med ruševinami zagledala del postelje svoje hčerke. Upanje ji je dala medicinska sestra, ki so jo rešili šest ur po potresu. Fabiana | Foto: Reuters Foto: Reuters

Reševalcem je povedala, da je pod ruševinami še vedno ujeta tudi dvanajstletna Fabiana. "Iz nekega razloga sem imela upanje in vero," je povedala Fabiana. "Ena moja noga je bila v bolečem položaju, zato sem premikala ruševine, da sem jo lahko izravnala. Pri tem sem se opraskala in porezala, nato pa sem našla steklenico kečapa in nariban sir. To me je ohranjalo pri zavesti."

Pod ruševinami je Fabiana našla tudi svoj telefon. Ker ni bilo signala, je posnela video, za katerega je upala, da ga bo nekoč lahko poslala mami ali reševalcem. "Stanovanje – Ritamar Palace. Prišlo je do potresa in veliko ruševin je padlo. Ni svetlobe. Nihče nas ne rešuje. Sama sem. Veliko sosedov je ujetih. Potrebujemo pomoč," je povedala v posnetku.

Venezuela potres | Foto: Reuters Foto: Reuters

Ob zori je k ruševinam prišla skupina venezuelskih gasilcev, ki je klicala Fabiano, vendar odgovora ni bilo. "Povedali so mi, da ne morejo nič storiti, in odšli. Mislila sem, da je morda Fabiana umrla zaradi zadušitve ali doživela srčni infarkt. Vedela sem, da bom rešena," je povedala Fabiana. | Foto: omrežje X Vedela sem, da bom rešena," je povedala Fabiana. Foto: omrežje X

Nato je do mene pristopil prostovoljec Viktor, ki je ponovno klical deklico, ona pa ga je slišala. "Viktor je bil moj junak," je za BBC dejala mama venezuelske deklice.

Gasilci so poklicali še reševalno skupino iz Caracasa, Karina pa je tekala naokrog, iskala svetilke in ljudi prosila za pomoč.

Sedem motorjev in nekaj avtomobilov je usmerilo žaromete v porušeno stavbo. Počasi so odstranjevali ruševine, dokler niso naredili odprtine, skozi katero so zagledali Fabio.

Posnetek nasmejane deklice, ki pokuka skozi odprtino, je nato postal viralen v Venezueli.  "Po toliko urah zaprtosti sem bila polna veselja, ko sem jih zagledala.

Fabiana | Foto: Reuters Foto: Reuters

Okoli 2. ure zjutraj, 32 ur po potresu, so reševalci uspeli izkopati dovolj širok prehod, da so deklico potegnili na prosto. Ob njihovi pomoči je prišla iz ruševin in se zrušila v materin objem. Utrpela je le zlom levega stopala ter nekaj prask in odrgnin. | Foto: Reuters Utrpela je le zlom levega stopala ter nekaj prask in odrgnin. Foto: Reuters

Po besedah Karine Blanco so od skoraj 50 stanovalcev stavbe žive rešili le tri ljudi. Do nedelje je bilo potrjenih 3.342 mrtvih, več deset tisoč ljudi pa še vedno pogrešajo, je poročal BBC.

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