V Venezueli osem dni po potresih izpod ruševin potegnili preživelega

Mednarodne reševalne ekipe so osem dni po uničujočih potresih, ki sta prizadela Venezuelo , danes izpod ruševin potegnile preživelega. Moškega so rešili iz porušene stavbe po več dneh zahtevne operacije v obalnem mestu Catia La Mar na območju, ki je bilo v dveh zaporednih potresih najbolj prizadeto. Katastrofa je doslej zahtevala skoraj 2300 mrtvih.

43-letni moški, ki je delal kot varnostnik, je bil pokopan v kabini sedemnadstropne stavbe v Catii La Mar v zvezni državi La Guaira. Območje severno od prestolnice Caracas je bilo v katastrofi minulo sredo skoraj v celoti zravnano z zemljo.

Reševalcem ga je uspelo rešiti po zelo zapleteni in tehnično zahtevni operaciji, med katero so tvegali zrušenje že poškodovanih bližnjih stavb, in sicer več kot sto ur po tistem, ko so ga prvič izsledili pod 140 tonami ruševin, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Reševalne ekipe iz Venezuele, Čila, ZDA, Portugalske, Kostarike, Salvadorja in Mehike, so več kot tri dni neprekinjeno delale, da bi ga rešile, in mu s sondami in cevjo zagotavljale vodo in zrak. Na posnetku, ki ga je objavil BBC, je videti, kako moškega ob vzklikih navdušenja na nosilih odnesejo v reševalno vozilo.

Foto: Reuters

Pogrešanih je še na tisoče

Medtem ko se uradno število smrtnih žrtev dveh zaporednih potresov z magnitudo 7,2 ter 7,5 bliža številki 2300, na tisoče pa je še pogrešanih, je bila rešitev moškega po tako dolgem času po poročanju AFP sprejeta kot čudež.

Čeprav so reševalci v torek, šest dni po katastrofi, izpod ruševin rešili živega triletnega dečka, je upanja, da bi našli še veliko preživelih, vse manj.

Predsednik venezuelskega parlamenta Jorge Rodriguez je v sredo sporočil, da je število smrtnih žrtev naraslo na 2295, poškodovanih je več kot 11.000 oseb. Brez strehe nad glavo je ostalo skoraj 13.000 ljudi.

Začasna predsednica države Delcy Rodriguez je v sredo razglasila sedemdnevno žalovanje v spomin na žrtve potresov.